Betriebsversammlung, Warnstreik, Streik – die Steigerung der Eskalation kennt man nicht nur in der Metallbranche und im Handel. Die Sozialwirtschaft zelebrierte die Reibung in den KV-Verhandlungen der vergangenen Jahre geradezu, um am Ende doch wieder die gegenseitige Wertschätzung hervorzuheben. Ende gut, alles gut quasi.