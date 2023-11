Nachdem es am Dienstag auch in der vierten Verhandlungsrunde für den Kollektivvertrag 2024 der 430.000 Handelsangestellten in Österreich keine Einigung gegeben hatte, fand am Mittwoch ÖGB-Chef Wolfgang Katzian deutliche Worte. In der Coronakrise seien die Beschäftigten noch als systemrelevant beklatscht worden. „Und jetzt behandelt man sie wie einen nassen Fetzen und gibt ihnen in Wirklichkeit nicht einmal ansatzweise die rollierende Inflation. Wie soll sich das denn ausgehen?“, so der Gewerkschaftspräsident.

Die durch die Bundesregierung mitverursachte hohe Inflation müsse nun durch entsprechende Lohnabschlüsse ausgeglichen werden, „sonst sinkt die Kaufkraft dramatisch“, betonte Katzian am Mittwoch im Ö-1-„Morgenjournal“. Er verwies auf die „sehr guten“ Abschlüsse zuletzt in der Brauindustrie, bei den Bäckern und der Sozialwirtschaft, wo die zurückliegende Jahresinflation ausgeglichen wurde. Dass dies bei den Metallern und im Handel nicht gehen solle, sei unverständlich. „Dass die angefressen sind und in den Konflikt gehen, ist vollkommen klar“, erklärte Katzian.

Die Haltung der Arbeitgeber in Handel und Metallindustrie sei eine Belastung für die Sozialpartnerschaft. Betriebsräte und Gewerkschafter würden teilweise unter Druck gesetzt und bedroht. Hier habe er eine klare Botschaft: „Ein Betriebsrat ist keine Einzelperson, er ist Teil einer Bewegung. Wer sich mit Einzelnen anlegt, legt sich mit uns allen an“, gab sich der oberste Gewerkschafter des Landes kämpferisch.

Für den Handel haben die Gewerkschaften Warnstreiks angekündigt, in der Metallindustrie wurde bereits tageweise gestreikt. Der Fachverband der Metalltechnischen Industrie mit seinen rund 135.000 Beschäftigten verhandelt am Donnerstag in der achten Runde den Kollektivvertrag 2024 (gültig ab November 2023). In Kärnten findet am Mittwoch ein Protestmarsch der Metaller zum Büro der Industriellenvereinigung in Klagenfurt statt.