Mit Jahresende sperrte in Judenburg ein Traditionsbetrieb seine Pforten. „Es wäre schön, wenn es weitergehen würde“, sagte Karl Schicho, gelernter Gold- und Silberschmied und Juwelier, vor seinem Abschied. Er suchte einen Nachfolger und wurde auch fündig. Nach wenigen Monaten Leerstand lud Andrea Maria Neumann im April zur Eröffnung von „Time & Design“ in der Burggasse.

Berufliche Stationen

Neumann ist gelernte Uhrmacherin: „Vor knapp 20 Jahren habe ich in diesen Räumlichkeiten sogar schon einmal für kurze Zeit gearbeitet“, schmunzelt die Fohnsdorferin. Bereits in jungen Jahren habe sie davon geträumt, ein Geschäft wie dieses zu übernehmen. Nun setzte die zweifache Mutter ihren Traum in die Realität um. Neumanns Lebenslauf umfasst zahlreiche berufliche Stationen, zuletzt war sie als Filialleiterin in einem Bekleidungsgeschäft für italienische Mode tätig.

Traditionsbetrieb

Jetzt ist sie zu ihren Wurzeln zurückgekehrt. Und sie freut sich, dass sie in Judenburg freundlich aufgenommen wurde. „Man spürt die Freude darüber, dass das Geschäft wieder offen ist“, sagt Neumann. Kein Wunder, steht der Standort doch seit fast 150 Jahren mit Schmuck in Verbindung. „Nächstes Jahr ist das Jubiläum“, sagt Neumann, die einige Veränderungen vorgenommen und neue Marken ins Geschäft gebracht hat.

Beratung und Service

Bei den Kundinnen und Kunden gefragt sind laut der Fachfrau unter anderem Beratungen sowie Servicearbeiten wie Reparaturen von Schmuck und Uhren. „Aber sie sind auch hungrig nach Neuem, egal ob trendig oder klassisch.“

Am Mittwoch gönnt sich Andrea Maria Neumann einen Ruhetag. Öffnungszeiten des Juweliergeschäfts sind an den restlichen Wochentagen von 8.30 bis 12.30 und 14.30 bis 18 Uhr sowie an Samstagen von 8 bis 12.30 Uhr.