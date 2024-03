„Wenn eine Kuh null Euro bringt, bringen hundert oder tausend Kühe auch null Euro. Das ist Bauern-BWL.“ Gewohnt pointiert spricht Christian Bachler aktuelle Probleme der Landwirte an. Der Bergbauer vom Bergerhof in Krakauebene (Bezirk Murau) war Mittwochabend bei einer Diskussion zu Gast, zu der die Kleine Zeitung ins Regionalbüro Judenburg geladen hatte. Thema: „Wie geht es den österreichischen Bauern?“ Bachler erwähnt gleich zu Beginn seinen „Lottosechser“, also eine große Spendenaktion, die seinen Hof wirtschaftlich gerettet hat (wir berichteten).