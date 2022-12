Kunstschaffende, die in diesem Jahr aufhorchen ließen, Steirer, die sich für ihre Mitmenschen engagieren, erfolgreiche Sportlerinnen, Newcomer, Wirtschaftstreibende, Entertainer oder Gastronominnen: Die Kleine Zeitung holt wieder die "Köpfe des Jahres" in vier steirischen Großregionen vor den Vorhang. Ab sofort können Sie bis 31. Dezember abstimmen – per Onlinevoting (pro Kategorie kann online einmal pro Tag abgestimmt werden) oder per Stimmzettel (Download als PDF hier).

Hier stellen wir Ihnen die Nominierten in der Kategorie "Kultur" in Graz und Umgebung vor:

Beate Bachträgl-Azodanloo und Dieter Pochlatko/Rechbauerkino

Dieter Pochlatko übernahm das Rechbauerkino vor 45 Jahren, Beate Bachträgl-Azodanloo sorgt seit drei Jahrzehnten für überzeugendes Programm © Lea Blagojević

Seinen 100. Geburtstag feierte das Grazer Rechbauerkino heuer. Dass das älteste Programmkino der Stadt noch immer Treffpunkt für Cineasten ist, verdanken die Grazer Dieter Pochlatko. Als das Kino vor 45 Jahren vom Aus bedroht war, beschloss der Filmproduzent spontan, das Haus zu übernehmen. Seit 35 Jahren mit an Bord: Beate Bachträgl-Azodanloo, die als künsterlische Leiterin das Retroflair des Hauses und zukunftsweisende Programmideen überzeugend unter einen Hut bringt. Mittlerweile hat das Duo auch dem Stadtkino Bruck/Mur seinen Stempel aufgedrückt. Auch beim Sommerkino auf der Grazer Murinsel liegt die Filmauswahl in der Hand des Rechbauerkinos.

Berit Gilma

Berit Gilma ist ausgezogen, um Hollywood mit düsterer, futuristischer Kunst zu erobern © Sven Gutjahr

Aufgewachsen in der Seerosenzucht ("Seerosen Kern") ihrer Mutter in St. Peter und im Lokal "Ginko" ihres Vaters, eines Grazer Veggie-Pioniers, hat es Berit Gilma schon früh ins Ausland verschlagen. Via Berlin landete sie in Los Angeles. Hier hat sie zuletzt Hollywood-Komponist Danny Elfman dazu inspiriert, sich völlig neu zu erfinden: Sie machte als Art Director sein Comeback-Album zum düsteren Gesamtkunstwerk, holte für das Artwork und ganze zwölf Videos zahlreiche Künstler an Bord, die Elfmans Körper mittels 3D-Scans, künstlicher Intelligenz und CGI digital manipulierten. Auch das Remix-Album hat sie co-kuratiert. Nun darf sie dafür auf einen Grammy hoffen.

Gerhard Liebmann:

Gerhard Liebmann ©

Gerhard Liebmann brillierte heuer in "Eismayer" als knallharter Vizeleutnant, der Generationen von Rekruten beim Bundesheer das Fürchen lehrte. Zu sehen war der gebürtige Grazer zuletzt auch in der Fernsehserie "Totenfrau" und im TV-Film "Broll + Baroni". Das sind jedoch nur die jüngsten Einträge in einer langen Liste von Produktionen für Fernsehen und Kino, in denen Liebmann in den letzten Jahren aufzeigte. Begonnen hat er seine Schauspielkarriere auf der Bühne. Das Landestheater Linz, das Next Liberty und das Schauspielhaus Graz sind hier etwa zu nennen. Einem breiten Publikum ist der Grazer seit seiner Rolle als Autoschnalzer Gerry Dirschl in der Komödie "Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott" bekannt. Ausgezeichnet wurde Liebmann bisher unter anderem mit dem Österreichischen Filmpreis und dem Diagonale-Schauspielpreis.



Fiston Mwanza Mujila:

Fiston Mwanza Mujila © Jürgen Fuchs

Kürzlich ist der neue Gedichtband "Kasala für meinen Kaku" von Fiston Mwanza Mujila erschienen, im Frühjahr sorgte die deutsche Übersetzung seines zweiten Romans "Tanz der Teufel" für Aufsehen. Schon davor war sein Romandebut "Tram 83" im Jahr 2014 gefeiert worden. Der gebürtige Kongolese, der seit 2009 in Graz lebt, ist jedoch in vielen literarischen Welten daheim. Sein neuestes Theaterstück "Après les Alpes" kommt in einer Doppelproduktion mit einem Werk von Elfriede Jelinek Anfang 2023 im Wiener Volkstheater auf die Bühne. Er initiierte das Festival "Weltwortreisende", das heuer zum zweiten Mal in Graz stattfand. Mit der Anthologie "Kontinentaldrift. Das schwarze Europa", die er heuer herausgab, rückte der Literat junge schwarze Lyriker und Lyrikerinnen, die in Europa leben, in den Mittelpunkt.

Grrrls Kulturverein: Sie bringen seit 12 Jahren Frauen auf die Bühne

Der Vorstand des Grrrls Kulturverein: Gründerin und Obfrau Caro Droschl (vorne Mitte) mit Katharina Wiesler, Claus Prinz (Quotenmann), Hanna Gerhardt, Majda Krivograd und Lilly Jagl © David Ertl

Vor zwölf Jahren gründeten Caro Droschl und Majda Krivograd den Grrrls Kulturverein, um mehr Frauen auf die Pop-Bühnen der Stadt zu bringen. Die drei rollenden "r" im Titel sind dabei ein Verweis auf die Riot Grrrls, eine feministische Subkultur-Bewegung in den 90ern. Viele Konzertnächte, Workshops für Bands und DJs ist das mehr als nur gelungen. Die Grrrls DJ Crew ist aus der Stadt nicht wegzudenken, und heuer gab es mit dem queerfeministischen Sterrrn-Festival im Skultpurenpark Premstätten auch erstmals eine Zwei-Tages-Veranstaltung.

Fotos von Tag 1 und Tag 2 des Sterrrrn-Festivals 2022 in Premstätten: