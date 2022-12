Kunstschaffende, die in diesem Jahr aufhorchen ließen, Steirer, die sich für ihre Mitmenschen engagieren, erfolgreiche Sportlerinnen, Newcomer, Wirtschaftstreibende, Entertainer oder Gastronominnen: Die Kleine Zeitung holt wieder die "Köpfe des Jahres" in vier steirischen Großregionen vor den Vorhang. Ab sofort können Sie bis 31. Dezember abstimmen – per Onlinevoting (pro Kategorie kann online einmal pro Tag abgestimmt werden) oder per Stimmzettel (Download als PDF hier).

Hier stellen wir Ihnen die Nominierten in der Kategorie "Newcomer" in Graz und Umgebung vor.

Mariia Lytvyn: Tischtennis-As, 12 Jahre

Mariia Lytvyn (12) erspielte sich den Titel als steirische Meisterin in der allgemeinen Klasse, in der sie auch erwachsenen Spielerinnen keine Chance ließ © Jürgen Fuchs

Mariia Lytvyn ist die Jüngste im Feld. Die Zwölfjährige gewann den Staatsmeistertitel im Tischtennis in den Altersklassen U12, U 13 und U15 und erspielte sich den Titel als steirische Meisterin in der allgemeinen Klasse, in der sie auch erwachsenen Spielerinnen keine Chance ließ. Mit acht Monaten kam das Mädchen mit der Familie aus der Ukraine. Als Fünfjährige nahm sie den Tischtennisschläger in die Hand und begann ihre Karriere beim USV. Heute besucht sie das Keplergymnasium, träumt aber trotz Erfolgslaufs nicht von einer Profi-Laufbahn am Tisch.

Katharina Feiertag: Mit "Quickticket" unter den "Top 30 unter 30"

Mit ihrer App Quickticket landete Katharina Feiertag im Forbes-Magazin © Quickticket

Katharina Feiertag, Absolventin der FH Joanneum für Gesundheitsinformatik, gründete mit Armin Dax-Sinkovits das Start-up Quickticket, das Patienten per digitaler Warteschlange auf dem Handy Wartezeiten in Praxen erspart. Beim US-Magazin „Forbes“ landete die 26-Jährige jüngst in den „Top 30 unter 30“ – und nun bei uns unter den nominierten Newcomern.

Resi Reiner: Junger Fixstern am Radiohimmel

Exil-Grazerin Resi Reiner wird besonders auf FM4 viel gespielt © Sensche

Resi Reiner war Journalistin und Texterin, jetzt ist sie Pop-Star, der auf dem FM4-Radiohimmel schon Fixstern ist. Die in Wien lebende 26-jährige Exil-Grazerin hat mit „Ich will nach Italien” im Vorjahr ihren ersten Hit gelandet. Heuer gab es eine EP und mehrere Singles. Die Electronic-Songs – und auch die Stimme – erinnern an 2raumwohnung aus den 2000er-Jahren. Ziel ist, von der Musik Leben zu können. Aktuell laufen die Arbeiten am ersten Album.

Minimali: Zero-Waste jetzt auch aus dem Shop

Katharina Muhr und Marlene Znopp haben nach ihrem Onlineshop nun auch einen echten Laden aufgesperrt © Katharina Muhr

Minimali heißt der Online-Shop mit nachhaltigen Produkten, mit dem sich die Osttiroler Schulfreundinnen Katharina Muhr und Marlene Znopp 2021 in Graz gemeinsam selbstständig gemacht haben. Das Ziel: Zero-Waste für einen Planeten ohne Plastik. Die waschbaren Küchenrollen oder Edelstahlrasierer für die Ewigkeit, die ihre Wegwerfkollegen verdrängen sollen, gibt es seit heuer auch in einem echten Laden in der Leonhardstraße. Im Vorjahr waren sie bei der Köpfe-des-Jahres- Wahl der Kleinen Zeitung für Osttirol nominiert und haben sich – dank ihrer Fanbase – die Auszeichnung geholt. Heuer klappte die Nominierung durch Leserinnen und Leser in Graz. Einmal schauen, ob sie sich das Double holen können.

Beumer Group GRZ: Aufträge für Otto & Co

Bernd Grobbauer, Adrian Kachelmaier und Jürgen Neugebauer gründeten das Unternehmen Stylogs, das mittlerweile Beumer Group GRZ heißt © Jonas Pregartner

Beumer Group GRZ ist Nachfolger des Logistik-Start-ups Stylogs, das Bernd Grobbauer, Adrian Kachelmaier und Jürgen Neugebauer 2018 gründeten. Nach dem Einstieg der deutschen Beumer Gruppe reüssiert das Unternehmen mit Standort Graz heuer mit Aufträgen über 50 Millionen Euro – unter anderem von Otto und Calzedonia.