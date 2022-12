Bunt wie das Leben ist auch das Sportgeschehen in Graz und Umgebung: Zahlreiche Leistungssportler boten im Team oder auch einzeln Topleistungen, Nachwuchstalente zeigten auf, Amateursportler sorgten für Furore – national wie international.

Kunstschaffende, die in diesem Jahr aufhorchen ließen, Steirer, die sich für ihre Mitmenschen engagieren, erfolgreiche Sportlerinnen, Newcomer, Wirtschaftstreibende, Entertainer oder Gastronominnen und Gastronomen: Die Kleine Zeitung holt wieder die "Köpfe des Jahres" in vier steirischen Großregionen vor den Vorhang. Aus der Fülle möglicher Kandidatinnen und Kandidaten wählten wir jeweils fünf aus. Keine einfache Entscheidung. Ab sofort können Sie bis 31. Dezember abstimmen – per Onlinevoting (pro Kategorie kann online einmal pro Tag abgestimmt werden) oder per Stimmzettel (Download als PDF hier).

Die Nominierten in der Kategorie Sport:

Mimi Sagmeister & The One

Mimi Sagmeister & The One © KK

Rund 4300 Tänzerinnen und Tänzer aus 29 Ländern wirbelten im Herbst bei der Streetdance-WM durch die Stadthalle. Organisiert wurde dieses große (und bestens gelungene) Event vom Verein The One rund um Obmann Klaus Höllbacher. Und sensationell waren auch die Leistungen der Tänzerinnen und Tänzer des Veranstaltervereins: In der Kategorie „Production Show“ gab es für die 82-köpfige (!) Formation im Alter von 4 bis 30 Jahren Gold. Trainerin Mimi Sagmeister: „Ich kämpfe schon lange dafür, dass sich Hip-Hop als Tanzsport etabliert und bei den Menschen draußen ankommt. Wir waren von den Emotionen überrollt.“

Paula Pfurtscheller, Larissa Höfler und Hanna Paic (ATG)

Die ATG-Sportakrobatinnen Paula Pfurtscheller, Larissa Höfler und Hanna Paic © KK

Großartig sind auch Können und Einsatz der drei jungen ATG-Sportakrobatinnen. Das Trio eroberte im März Bronze bei der Weltmeisterschaft in Baku (Aserbaidschan) Bronze. „Wir können es gar nicht glauben. Unser Ziel war es, sauber zu turnen. Das ist unglaublich“, jubelte damals Hanna Paic. „Unser Trio ist jetzt Weltklasse. Diesen Moment hätte ich gerne für alle Ewigkeit eingefroren“, war auch Nationaltrainerin Leonor Vareta beeindruckt. Übrigens: So gut schnitt noch nie ein Team aus Österreich ab.

Kampfkunst-Weltmeister Perry Zmugg

Perry Zmugg © Robert Preis

Akrobatisch geht es auch Perry Zmugg an: Zehn Mal wurde er bereits Kampfkunst-Weltmeister, zudem darf er sich über den Titel „Grandmaster of the Year“ freuen. In Graz organisierte er heuer ein internationales Kampfkunst-Event – und rund um seinen 50. Geburtstag plant er einen weiteren Karrierehöhepunkt: die Europameisterschaft am Schloßberg im kommenden Jahr.

Alexander Prass, SK Sturm

Alexander Prass © GEPA pictures

Das kommende Jahr soll auch für den Profifußballer zumindest gleich erfolgreich werden wie das heurige. Mit dem SK Sturm spielte der gebürtige Oberösterreicher, der aus Salzburg nach Graz kam, einen großartigen Herbst. Dies fiel auch ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf: Im November debütierte der unermüdliche Mittelfeldmann im Nationalteam – bei einem Sieg gegen Andorra.

Christian Röhrling, LTU Graz

Christian Röhrling © KK

Auch Christian Röhrling ist unermüdlich unterwegs – und zwar als sportlicher Leiter der Leichtathletik-Teamunion (LTU) Graz. Röhrling ist nicht nur als Trainer, sondern auch als Sportwissenschaftler tätig. Einst war er auch Bundestrainer und Leistungssportler. Ein schöner Lohn: LTU Graz wurde vom Steirischen Leichtathletikverband zum Verein des Jahres gekürt. Viele der Sportlerinnen und Sportler waren bei nationalen und internationalen Bewerben erfolgreich.