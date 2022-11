24 Mann ist der Kader stark, den ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für die beiden letzten Länderspiele des österreichischen Fußball-Nationalteams in diesem Kalenderjahr einberufen hat. Am 16. November (18 Uhr) testet die rot-weiß-rote Equipe in Malaga gegen Andorra. Europameister Italien kommt am 20. November (20.45 Uhr) zum Freundschaftsspiel ins Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Für die große Überraschung sorgt Alexander Prass. Der Mittelfeldspieler des SK Sturm steht erstmals im Kader. Verletzungsbedingt absagen mussten Sasa Kalajdzic, Konrad Laimer und Dejan Ljubicic. Patrick Pentz wird von seinem Verein Reims nicht abgestellt.

Zurück im ÖFB-Team sind Florian Grillitsch (Ajax Amsterdam), Florian Kainz (Köln), Philipp Mwene (PSV Eindhoven) und Junior Adamu (Salzburg). Nur auf Abruf sind diesmal die Routiniers Stefan Lainer (Mönchengladbach), Christopher Trimmel (Union Berlin) dabei.