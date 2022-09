Schwere Gitarrenklänge, über die eine helle Frauenstimme schwebt, dazu unwiderstehliche Ohrwürmer: Die Grazer Band Oxyjane um Selina Galka steht ganz offenbar auf den Grunge-Sound der – derzeit wieder schwer angesagten – Neunzigerjahre, führt die Musik der langhaarigen Holzfällerhemd-Träger aber in die Jetztzeit. Und stülpt den Flanellhemden ein elegantes Pop-Kleid über. Nun haben Oxyjane mit "0 2 9" ihr Debütalbum bei Numavi Records veröffentlicht, der Titel darf dabei sowohl als Zahl ("zero two nine") also auch als "Serotonin", also das "Glückshormon", ausgesprochen werden. Live wurde das Album in akustischer Version am Samstag im p.p.c. vorgestellt (Konzert mit Pauls Jets), am 25. November gibt es ein weiteres Konzert, gemeinsam mit Zinn im Music House.