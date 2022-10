Herr Pochlatko, als Filmproduzent und Kinobesitzer sind Sie mittlerweile so etwas wie das Grazer Urgestein der Cineasten. Können Sie sich noch an ihren allerersten Kinofilm erinnern?

Ganz genau sogar. Das war "Bambi" im Nonstop Kino und ich hab danach fürchterlich geweint. Vom ersten Moment an war das Kino für mich vor allem eines: große Emotion.