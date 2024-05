Am Beginn und am Ende der spannenden „Zeitreise“, die man im Gespräch mit Pfarrer Matthias Weigold unternimmt – vorbei an der entscheidenden 5000-Gulden-Spende und alliierten Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg, mit Umwegen über Schweden und den Schwarzwald –, landet man an der Adresse Kaiser-Josef-Platz 9 in Graz. Neben dem Bauernmarkt und nur eine kleine Arie von der Oper entfernt steht die Heilandskirche. Seit nunmehr 200 Jahren.