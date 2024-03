Vor zwei Jahren sorgte eine öffentliche Fußwaschung an der Reeperbahn durch zehn evangelische Geistliche in Hamburg für großes Aufsehen, nun findet sie zum zweiten Mal in Graz an öffentlichen Orten statt. Und was im vergangenen Jahr als Aktion der Evangelischen Heilandskirche Graz begonnen hat, hat Wellen geschlagen und findet heuer als „Ökumenische Aktion“ statt. Neben der Evangelischen Kirche werden auch Vertreter:innen der Katholischen, Altkatholischen und der Neuapostolischen Kirche bei der „Öffentlichen Fußwaschung am Gründonnerstag“ mitmachen.