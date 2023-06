Mahlzeit! Lange hat der Sommer auf sich warten lassen, doch jetzt sind sie da – die ersten heißen Tage des Jahres. Das Wetter bleibt hochsommerlich, die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen auf bis zu 35 Grad. Die Hitze bringt neben Problemen für vulnerable Gruppen aber auch eine erhöhte Gewittergefahr mit sich. Bereits gestern Abend zogen über weite Teile Kärntens Gewitter und Unwetter.

Heutige Empfehlungen:

22-Jähriger von Zug überrollt: "Von Gleiskörpern geht immer eine potenzielle Lebensgefahr aus"

Nachdem ein junger Discobesucher zwischen Niklasdorf und Leoben am Heimweg von einem Zug erfasst und tödlich verletzt wurde, herrscht Trauer. Es ist nicht der erste Unfall dieser Art in dem Bereich der Strecke. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Um eine Million Euro kann man in Hartberg Schlossherr werden

Das unter Denkmalschutz stehende Schloss Klaffenau in Hartberg steht mittlerweile seit Jahren zum Verkauf. Dabei besteht noch immer die Möglichkeit, in dem Renaissancebau 15 Miet- oder Eigentumswohnungen zu errichten. Alle Infos dazu hier.

Rundgang durch Schloss Klaffenau:

Polizei-Sturmgewehr: Gibt es Verbindung zu Mord in Klagenfurt?

Im Fall des in der Garage eines Kärntner Polizisten entdeckten gestohlenen Sturmgewehrs sind jetzt weitere Hintergründe bekannt geworden. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Was wir derzeit über das vermisste U-Boot beim "Titanic"-Wrack wissen

Am Montag wurde bekannt, dass ein U-Boot, das zu einem Tauchgang zum Wrack der Titanic aufgebrochen ist, verschwunden ist. Fünf Insassen werden seither fieberhaft von kanadischen und US-amerikanischen Einsatzkräften gesucht. Zum Artikel.

Helene Fischer meldet sich zu Wort: "Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen"

Schreckmoment vor Tausenden Fans: Der deutsche Schlagerstar verletzte sich bei ihrer Show in Hannover bei einer Akrobatik-Einlage und musste das Konzert abbrechen. Nun meldet sich Helene Fischer via Instagram zu Wort.

Griechische Küstenwache nach Schiffsunglück im Visier

Das ver­hee­ren­de Schiffs­un­glück vor Grie­chen­land wirft wei­ter Fra­gen auf. Die Ar­beit der Küs­ten­wa­che steht in der Kri­tik, eine BBC-Re­cher­che zwei­felt zudem an der Dar­stel­lung der Er­eig­nis­se. Alle Infos dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Vorteil für Österreich: Das Team muss die Chance nur noch verwerten

Österreichs Nationalteam kann heute im Heimspiel gegen Schweden (20.45 Uhr) vor 45.000 Besuchern einen großen Schritt in Richtung Europameisterschaft vollziehen. Das ÖFB-Team hat viele Vorteile. (Kleine Zeitung PLUS)

Ab September: Hans Böhm wird neuer Vorstandschef der Brau Union

Der 51-jährige Niederländer Hans Böhm wird ab 1. September neuer Vorstandschef der Brau Union. Er folgt Klaus Schörghofer, der das Unternehmen nach Meinungsverschiedenheiten am 1.9. verlässt. Zum Artikel.

Die Bäume des Nachbarn wachsen uns über den Kopf: Wie können wir uns helfen?

So manchen Gartenliebhabern wachsen die Hecken und Bäume der Nachbarin oder des Nachbarn buchstäblich über den Kopf. Fragen und Antworten zum Nachbarschaftsrecht.

Meine Empfehlung: Insel Kos – Auf den Spuren von Hippokrates

Die Insel Kos ist nicht die Größte Griechenlands, hat aber allerhand zu bieten: kulinarisch und historisch, zu Land und zu Wasser. Kollegin Sandra Mathelitsch hat sich von der griechischen Insel verzaubern lassen und die besten Reisetipps für einen Urlaub auf der Insel für Sie zusammengestellt.

Sechs Ausflugstipps für die Insel Kos:

