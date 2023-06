"Wir haben auf unserem Planeten aktuell Kleidung für die nächsten vier Generationen. Alles schon fertig genäht." Das sagt Aktivistin, Feministin und Autorin Nunu Kaller, die ab Ende Juni 2023 die Konsumdialoge Textilien in Hallein organisiert und inhaltlich verantwortet. Weil: Trotz dieser enormen Mengen, produziert die weltweite Textilindustrie wie verrückt weiter. Weil es so billig ist. Was nicht verkauft wird, wird teilweise verbrannt. Aber nicht nur die 3-Euro Shirts, auch Luxusmarken ließen schon Mode und Taschen verbrennen, weil es ihre Marken beschädigen würde, wenn so ein Teil irgendwann am Wühltisch landet. "Burberry" hat das 2017 sogar zugegeben und Besserung versprochen, aber durch die massive Intransparenz der gesamten Branche ist es nie ganz nachvollziehbar, wer wie mit den ganzen Produktionsschritten umgeht.

Was die Autorin des Buches "Kauf mich!" in dieser Episode sagt, ist teilweise erschütternd, teilweise sehr hilfreich und jedenfalls ist es enorm wichtig, mehr Details zu einer Industrie zu wissen, die wir tagtäglich mit unserem Konsum füttern - auch wenn ja oft nicht klar ist, warum wir eigentlich so viel kaufen. Deshalb sprechen wir später im Podcast auch über den "guten Konsum" und darüber, wie wir dem näher kommen können.