Weststeirische Polizei hat Glasfasernetz, darf es aber nicht verwenden

In Wies zog die Polizei Ende Mai in eine neue Dienststelle. Im Keller gibt es einen Glasfasernetzanschluss. Die Polizei darf ihn aber nicht verwenden. Was hinter dem Verbot steckt, erklärt das Bundesministerium für Inneres.