Es ist kein Geheimnis, dass viele europäische Länder, darunter auch Österreich, vor der Herausforderung stehen, ihr Pensionssystem nachhaltiger zu gestalten. Am Wochenende hat eine Studie des „Centre for Economic Policy Research“ (CEPR) das Licht der Welt erblickt, die eine alarmierende Entwicklung aufzeigt – gerade auch für Österreich. Die meisten der elf untersuchten europäischen Länder sowie die USA werden im Laufe der nächsten zehn bis 20 Jahre das Pensionssystem radikal umbauen müssen, so das Ergebnis der Studie.