Wissen ist Macht, und auch ein Bruchteil der Erkenntnis vom Gesamtinhalt erhöht die Chancen. Österreichs Fußballteam geht mit einem Vorsprung in das EM-Qualifikationsspiel gegen Schweden und dieser Umstand sollte zwar nicht überbewertet, aber auf keinen Fall unterschätzt werden. Denn das Plus offenbart sich in mehrfacher Gestalt. Einen Vorteil zu verspielen, ist noch dazu eine jener Variationen des Fußballs, die in der DNA von Ralf Rangnick nicht enthalten sind. Daher spricht im vierten von zehn Bewerbungspartien für die Euro 2024 in Deutschland fast alles für die Österreicher.