Die Bundesregierung setzt die Regelung der gestaffelten ersten Pensionsanpassung nach dem Pensionsantritt - die sogenannte Aliquotierung - für zwei Jahre aus. Das gaben Sozialminister Rauch (Grüne) und ÖVP-Klubobmann Wöginger am Mittwoch bekannt. Als Grund führten Wöginger und Rauch die hohe Inflation an, die auch die Pensionistinnen und Pensionisten sehr belaste. Der entsprechende Antrag soll am Donnerstag im Nationalrat eingebracht werden.

Türkis-grün beschließt seine ungeliebte Wohnkostenhilfe

Wenn der Nationalrat heute mit den Stimmen der ÖVP und der Grünen einen neuen Zuschuss zu den Wohnkosten in Höhe von 200 Millionen Euro beschließt, wird das niemanden so recht glücklich machen. Nicht die Opposition, die nun 400.000 Mieterinnen und Mieter im Altbau mit Anfang April von der gesetzlichen Erhöhung der Richtwertmieten überrollt sieht. Wir berichten live.

Kommentar von Veronika Dolna: Der schlechte Kompromiss darf nicht das Ende der Wohnpolitik sein

Was passiert mit den ORF-Landesabgaben?

Sie wurde vielfach kritisiert: Die Landesabgabe, die aktuell sieben von neun Bundesländern versteckt in der GIS-Gebühr einheben und die nichts mit dem ORF zu tun hat. Nur Vorarlberg und Oberösterreich verzichteten bisher darauf.

Nachdem am Wochenende die neue Regierung in Niederösterreich verkündet hatte, die Landesabgabe abzuschaffen, rumort es jetzt auch andernorts. So schaut es in der Steiermark und in Kärnten aus:

Italien kämpft gegen Lebensmittel aus dem Labor

Die italienische Regierung sieht die "Natürlichkeit der Lebensmittel gefährdet". Jetzt wurde ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der die Herstellung und den Verkauf synthetischer Lebensmittel wie Fleisch verbieten soll. Was halten Sie davon?

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Welche Elektrohaushaltsgeräte teurer wurden – und welche sogar günstiger

Haushaltsgeräte sind im Jahresvergleich meist teurer geworden, doch bei manchen Online-Elektrohändlern gibt es auch Verbilligungen. Bei TV-Geräten gab es bei fast allen erhobenen Shops Verbilligungen. Zum Preismonitor der AK.

"Operation Bienenstock" und der süße Betrug mit Honig

Gepanschter Honig kommt in großem Stil in die EU: Die Anti-Betrugsbehörde "Olaf" ermittelte, dass fast die Hälfte aller eingeführten Produkte Zuckersirup enthalten.

Harry sieht Schweigepakt zwischen Royal Family und Boulevard

Harry sowie Popstar Elton John, dessen Ehemann David Furnish und andere werfen Associated Newspapers vor, sie jahrelang etwa mithilfe von Wanzen abgehört zu haben.

Findiges Start-up-Team: Sie bringen den Kleiderschrank aufs Handy

Einen vollen Kleiderkasten, aber trotzdem nichts anzuziehen – viele Menschen kennen das Problem. Michel Steiskal und Maximilian Longinus haben mit ihrem fünfköpfigen Start-up-Team eine App entwickelt, die die Wahl der richtigen Kleidung einfacher und schneller macht. (Kleine Zeitung PLUS)

Michel Steiskal und Maximilian Longinus entwickelten die Kleiderschrank-App © Kleine Zeitung / Weichselbraun

FSME-Impfung auffrischen: Erste Zecken sind bereits anzutreffen

Zecken lauern bereits auf Wiesen und in Wäldern. Die Durchimpfungsrate beträgt in Österreich zwar beachtliche 80 Prozent, trotzdem mussten im Vorjahr 179 Personen nach Zeckenbissen in Spitälern behandelt werden. Expertinnen raten, den Impfschutz rechtzeitig aufzufrischen.

Nava Ebrahimi: "Es gibt diesen Druck, authentisch sein zu müssen"

Bachmannpreisträgerin Nava Ebrahami hat aus ihrem Siegertext „Der Cousin“ das Stück „Die Cousinen“ weiterentwickelt, das im Volkstheater Wien Premiere feiert. Kollege Bernd Melichar hat mit ihr ein Gespräch über Wokeness, die Fallstricke der Identität und warum Authentizität auch mit Druck verbunden ist, geführt.

Nava Ebrahimi, geb. 1978 in Teheran, aufgewachsen in Köln. Studierte Volkswirtschaftslehre und Journalismus. Lebt seit 2012 mit Familie in Graz. Werke: „Sechzehn Wörter“ (2017), „Das Paradies meines Nachbarn“ (2020), „Einander“ (2021). Bachmann-Preisträgerin 2021. © Juergen Fuchs

Meine Empfehlung: Das Milliarden-Projekt Semmering-Basistunnel

Mehr als 4 Milliarden Euro Kosten, rund 2 Millionen Kubikmeter Beton, 1200 Arbeitsplätze sowie eine jahrzehntelange Planungs- und Baugeschichte: Der Semmering-Basistunnel ist ein Infrastrukturprojekt der Superlative, das ab 2030 den Zugverkehr in die Zukunft bringt, aber auch immer wieder in der Kritik stand. Ein umfassender Ein- und Überblick in Wort, Bild und Grafik. Hier geht es zum umfassenden Dossier.

