Wie spreche ich Sie jetzt richtig an? Austro-Deutsch-Iranerin? Ich frage, weil die Identitätsfrage ein wichtiges Thema in diesem Stück ist. Ein Satz daraus: „Nation ist so einfach, alles andere ist kompliziert.“

NAVA EBRAHIMI: Wie man andere Menschen kategorisiert, was man ihnen zuschreibt, verrät ja auch immer etwas über einen selbst, wie man den anderen sehen möchte zum Beispiel. Daher überlasse ich es meinem Gegenüber, welche Seite an mir es in den Vordergrund stellen möchte. Ich bin da recht entspannt. Deutschsprachige Autorin mit iranischen Wurzeln, das passt immer.