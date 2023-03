Katharina Stemberger: "Mitmenschlichkeit ist scheinbar nicht mehr en vogue!"

Aktivismus oder Zivilcourage? Schauspielerin Katharina Stemberger fordert in ihrem Buch "Courage" beides ein, wenngleich sie nicht mit allem einverstanden ist, was an Aktivismus aktuell da ist. Heftige Kritik übt sie im fair&female-Podcast an der Politik.