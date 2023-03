Mahlzeit! Der Winter ist zurück - die Obersteiermark war heute in der Früh in Schnee gehüllt, Unfälle auf der rutschigen Fahrbahn blieben leider nicht aus. Auch in der Nacht auf Mittwoch rasseln die Temperaturen wieder landesweit unter den Gefrierpunkt. Mehr zum Wintereinbruch in der Steiermark. Schnee und Frost haben auch Kärnten und Osttirol im Griff.

Proteste in der Wiener Innenstadt und bei der Raffinerie Schwechat

Gegen die Gas-Konferenz im Marriott-Hotel in der Wiener Innenstadt haben heute in der Früh erneut Umweltaktivisten protestiert. Hier geht es zur aktuellen Lage.

WKStA ermittelt gegen Bürgermeister Willi

Nach Anzeigen von mehreren politischen Parteien hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen den Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi (Grüne) eingeleitet. Mehr dazu hier.

Bei der AUA fallen 102 Flüge aus

Heute fallen neuerlich Flugverbindungen aus. Im KV-Streit kommt es zur Betriebsversammlung des Bordpersonals - mit offenem Ausgang. Mehr dazu hier.

Doskozil: "Meine Stimme reicht, um Wahlen zu gewinnen"

In der achtstündigen Krisensitzung der SPÖ sollen gestern die Hackeln besonders tief geflogen sein. Die Mitgliederbefragung sei "nur ein Stimmungsbild", so Geschäftsführer Christian Deutsch in der ZiB2 gestern Abend.

From Zero to Hero: Gregoritsch vergibt Elfer und sorgt dann spät für den Sieg

Österreich gewinnt auch das zweite Spiel in der zweiten EM-Quali, Michael Gregoritsch verschießt gegen Estland zunächst einen Elfmeter und sorgt dann noch spät (88.) für den Sieg. Hier geht es zum Kommentar von Hubert Gigler und zur Einzelkritik.

Michael Gregoritsch (rechts) schoss Österreich spät zum Sieg © GEPA pictures



Weitere Meldungen aus Kärnten und der Steiermark:

Schützin tötet sechs Menschen an US-Schule - drei Kinder unter Opfern

Bei einer Schießerei in einer Schule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag sechs Menschen getötet worden, darunter auch die Angreiferin. Mehr dazu hier.

Roger Waters wirft Frankfurt Angriff auf Kunstfreiheit vor

"Politiker haben kein Recht, Künstler und ihre Fans mit Auftrittsverboten einzuschüchtern und zu schikanieren", sagte der Sänger am Dienstag in London. Mehr dazu hier.

Mehr Empfehlungen

Rechte von Reisenden: Diese Verbesserungen kommen auf uns zu

Die ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner über die anstehenden Änderungen bei der Pauschalreiserichtlinie der EU und was Sie beim Buchen des nächsten Urlaubs wissen sollten. Hier geht es zu den Details.

Kalb "Happy" zaubert allen ein Lächeln ins Gesicht

Dieses Kalb aus Australien bringt derzeit zahlreiche Menschen zum Lächeln. Ihr Name ist Programm: Es heißt "Happy" und sobald man die schwarz-weiße Zeichnung auf dem Fell sieht, weiß man auch warum. Hier geht es zum Video.

Spritpreise in Kroatien sinken weiter, in Slowenien wird Diesel billiger

In Slowenien gelten seit heute, Dienstag, neue regulierte Spritpreise auf den Tankstellen abseits der Autobahnen. Auch in Kroatien kam es zu Änderungen. Hier geht es zu den Details.

Meine Empfehlung: Warum man die heimliche Hauptstadt Japans besuchen sollte

Japan ist nicht nur ein fremdes Land, sondern eine fremde Welt. Mit besonders spannenden Kontrasten in der einstigen Kaiserstadt Kyoto. Hier geht es zum Reisebericht von Karin Riess.

Kirschblüte in Japan © (c) imago images/ITAR-TASS (Yuri Smityuk)

Kommen Sie gut durch den Dienstag!

