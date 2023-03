Wir suchen das schönste Osterei der Steiermark und von Kärnten!

Wer bringt uns das schönste und kreativste Osterei und gewinnt den Hauptpreis? Jedes Regionalbüro der Kleinen Zeitung nimmt vom 27.03.–07.04.2023 bunt gestaltete Ostereier entgegen. Die schönsten Exemplare kommen dann in die engere Auswahl und werden von der Ostereier-Fachjury begutachtet. Allerdings kann nur ein Osterei das schönste Osterei der Steiermark bzw. von Kärnten werden.

Die Eier werden vor Ort fotografiert und Sie bekommen ein Gewinnspielformular zum Ausfüllen. Gerne können die bemalten Ostereier dann wieder mit nach Hause genommen werden. Wer möchte, kann das Osterei aber auch im Regionalbüro lassen und es dort ausstellen. Achtung: bitte nur ausgeblasene Eier abgeben!

Die Ostereier-Fachjury stellt sich aus einer Person in jedem Regionalbüro und einer Person in den Marketingbüros Graz und Klagenfurt zusammen.

Nach welchen Kriterien wird das schönste Osterei ausgesucht?

Gestalten kann man die Ostereier in zwei verschiedenen Kategorien: Erwachsene und Kinder. Tradition und Kreativität, Nachhaltigkeit und Regionalität – das sind wichtige Werte, die Jung und Alt in unseren Bundesländern leben. Wir suchen das kreativste Ei, welches all dies in sich vereint.

Teilnahmezeit: 27. März - 7. April 2023

Was gibt es zu gewinnen?

Für Kinder gibt es je Bundesland ein "Lese-Bastel-Spiel-Paket" mit einem 3D-Labyrinth von Ravensburger, einem Stempel-Kinderkistl und einem Buch zu gewinnen. In der Kategorie "Erwachsene" dürfen Sie sich mit etwas Glück auf folgende Preise freuen: Ballonfahrt für die ganze Familie, Genusspass (2 Gutscheine), Kurzurlaub (2 Nächte inkl. HP im Heritage Hotel Hallstatt für zwei Personen) oder das Buch "Atmen – Nutze deine Superkraft".

Regionalbüros Steiermark:

Regionalbüro Graz - Gadollaplatz 1, 8010 Graz

Regionalbüro Bruck a.d. Mur – Koloman-Wallisch-Platz 23, 8600 Bruck

Regionalbüro Feldbach – Hauptplatz 26, 8330 Feldbach

Regionalbüro Hartberg & Fürstenfeld – Ressavarstraße 26, 8230 Hartberg

Regionalbüro Judenburg – Burggasse 61, 8750 Judenburg

Regionalbüro Leibnitz – Wagnastraße 1, 8430 Leibnitz

Regionalbüro Leoben – Hauptplatz 7, 8700 Leoben

Regionalbüro Liezen – Fronleichnamsweg 4, 8940 Liezen

Regionalbüro Voitsberg – Dr.-C.-Niederdorfer-Strasse 4, 8570 Voitsberg

Regionalbüro Weiz – Birkfelder Straße 25, 8160 Weiz

Regionalbüros Kärnten: