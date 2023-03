Bandnudeln mit Frühlingskräutern

Zutaten für 4 Personen.

40 dag Tagliatelle

3 Handvoll Frühlingskräuter

4 Knoblauchzehen

12 Kirschparadeiser

2 EL Pinienkerne

1 Sardellenfilet in Öl

20 dag junger Ziegenkäse

Zucker

Olivenöl

Salz

Pfeffer a. d. Mühle

Zubereitung.

1. Die Frühlingskräuter tropfnass in einen Topf geben. Zugedeckt bei mittlerer Hitze ein bis zwei Minuten zusammenfallen lassen. In ein Sieb geben und mit Eiswasser abschrecken. Gut ausdrücken und hacken.



2. Die Kirschparadeiser halbieren. In Olivenöl andünsten. Mit Salz und einer Prise Zucker würzen. Den Ziegenkäse in kleine Stücke schneiden.



3. Die Pinienkerne in einer beschichteten Pfanne ohne Öl goldgelb rösten. Das Sardellenfilet klein schneiden.



4. Die Knoblauchzehen in kleine Würfelchen schneiden. In wenig Olivenöl anschwitzen. Sardellenfilet, Pinienkerne und Frühlingskräuter dazugeben. Gut durchschwenken.



5. Die Nudeln al dente kochen. Abseihen und in eine vorgewärmte Schüssel geben. 3 bis 4 EL Nudelkochwasser untermengen. Mit der Kräutermischung gut vermengen. Den Käse sofort darüberstreuen. Er sollte auf den heißen Nudeln etwas schmelzen. Die Nudeln sofort anrichten. Die Kirschparadeiser darauf verteilen.





Dagobert-Rezepte © Spencer Davis