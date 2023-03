Was sich genau zugetragen hat, war zunächst noch unklar – fest steht, dass am Dienstagmorgen in Graz-Reininghaus ab ca. 6.15 Uhr ein Großeinsatz von Rettungskräften und Polizei lief. Und dass teilweise rund um die sogenannte "Unesco-Esplanade" die Straße und die Tramstrecke gesperrt werden mussten. Laut Polizei dürfte eine Person tot aufgefunden worden sein, was genau passiert ist, könne man noch nicht sagen.

"Es gibt einen Ersatzverkehr ab der Laudongasse, dieser muss aber über die Wetzelsdorfer Straße und über die Straßganger Straße fahren", hieß es seitens der Graz-Linien. Betroffen waren die Linien 4 und 65.

Der Einsatz ist mittlerweile beendet, Bus und Bim fahren wieder.