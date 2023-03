Mahlzeit! Muss Ex-US-Präsident Donald Trump heute tatsächlich um seine Freiheit zittern? Zum Verhängnis wird ihm nicht etwa, dass er Gouverneure zur Wahlfälschung aufforderte oder Anhänger zum Kapitol-Sturm aufstachelte. Trump soll Schweigegeld für die Pornodarstellerin Stephanie Clifford, besser bekannt als Stormy Daniels, bezahlt haben. Mehr dazu.

Bringt Stormy Daniels den US-Ex-Präsidenten zu Fall? © AP

Vorzeitige Auflösung der Gecko-Kommission kam Austritten der Mitglieder zuvor

Mehr als ein Jahr lang sollten 20 Expertinnen und Experten der Regierung als "gesamtstaatliche Corona-Krisenkoordination" (Gecko) helfen. Mit Ende März löst sich das Gremium auf. Denn am Montag hat sich ein Großteil der Expertinnen und Experten für ein vorzeitiges Ende von Gecko ausgesprochen. Mehr dazu.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Diese Oberkärntnerin wird seit Mai 2016 vermisst

Maria Floriana Plössnig aus Pirkachberg im Bezirk Spittal/Drau wird seit 8. Mai 2016 vermisst. Möglicherweise lebt sie heute in Salzburg. Die Polizei bittet um Hinweise. Mehr dazu.

Mercedes muss Diesel-Besitzer für "Thermofenster" entschädigen

Der Europäische Gerichtshof urteilt zuungunsten von Mercedes-Benz: Käufer von Autos mit unzulässiger Abgastechnik wie Thermofenstern können vom Hersteller nun Schadenersatz verlangen. Droht eine Klagswelle? Mehr dazu.

Ikea ruft Angelspiel für Kinder zurück

Bei dem Holzspiel "Blåvingad" können sich kleine Nieten lösen, heißt es von Ikea. Wer es - auch ohne Rechnungsbeleg - zurückbringt, bekommt den vollen Kaufpreis rückerstattet. Mehr dazu.

Keine Panikstimmung: Regionalbanken sehen sich gut gerüstet

Die Geschäftsmodelle von Geldhäusern wie der Silicon Valley Bank und der Credit Suisse würden sich grundlegend von jenen österreichischer Banken unterscheiden, wird bei einem Rundruf in Kärnten und der Steiermark betont. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

Ehefrau kämpft ums Überleben: Dawid Kubacki beendete seine Saison vorzeitig

Schlimme Nachrichten teilte das polnische Skisprung-Ass Dawid Kubacki auf seinem Instagram-Kanal mit. Seine Ehefrau und Mutter von zwei kleinen Kindern schwebt mit gesundheitlichen Problemen in Lebensgefahr. Mehr dazu.

Kampf um Bachmut: Wagner-Chef bittet Moskau um Hilfe

Im Kampf um die strategisch wichtige ukrainische Stadt Bachmut im östlichen Gebiet Donezk hat die russische Privatarmee Wagner das Verteidigungsministerium in Moskau zu Hilfe gerufen. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin veröffentlichte am Montag einen Brief an Verteidigungsminister Sergej Schoigu, in dem er um Verstärkung bittet. Mehr dazu.

Großer Schauspielpreis der Diagonale: Grete Tiesel ist endlich zur Mörderin avanciert

Als Filmstar war Margarethe Tiesel eine Spätzünderin. Aber wenigstens nicht zu spät für den Großen Schauspielpreis der Diagonale, der ihr heute überreicht wird. Mehr dazu.

Grete Tiesel erhält heute den großen Schauspielpreis der Diagonale 23 © APA/dpa/Gregor Fischer

Wasserschaden an Küche der Vermieterin: Zahlt die Versicherung des Mieters?

Was bei einem Wasserschaden in einer vermieteten Wohnung durch welche Versicherung gedeckt ist – und warum man den Vertragsinhalt der eigenen Haushaltsversicherung genau kennen sollte. Mehr dazu.

TV-Tipps für heute: Miss Merkel als Hobby-Detektivin auf dem Lande

RTL lässt für eine neue Krimi-Komödie niemanden Geringeres als die deutsche Ex-Kanzlerin ein Verbrechen aufklären. Als Vorlage diente die "Miss Merkel"-Buchreihe des Autors David Safier. Zu den TV-Tipps.

Meine Empfehlung: "Österreich glaubt, keine Rassismus-Probleme zu haben"

Heute ist Internationaler Tag gegen Rassismus. Antidiskriminierungs-Trainerin Adjanie Kamucote zeigt im Rahmen des Grazer Frauenstadtspaziergangs, wie es ist, in Österreich Frau und Schwarz zu sein. Mehr dazu.



