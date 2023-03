"Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi"

„Autor David Safier hat aus Angela Merkel eine Märchenfigur gemacht – eine Mixtur aus der echten Ex-Kanzlerin und einer Pensionistin, die sich in eine Miss Marple verwandelt“, beschreibt Hauptdarstellerin Katharina Thalbach den Krimispaß. Nach dem turbulenten Leben in Berlin fällt es Merkel schwer, sich auf das beschauliche Landleben in der Uckermark einzulassen. Als Freiherr Philip von Baugenwitz vergiftet wird, erwacht neues Leben in ihr. Endlich wieder ein Problem, das gelöst werden will! Also wird Angela zur Hobby-Detektivin.

RTL, 20.15 Uhr

"Erbe Österreich: Die Zinshaus-Story"

Regisseur Paul Peraus nahm sich für diese Neuproduktion

einem Stück Wiener Sozialgeschichte an: Das Zinshaus von Wien war die Antwort auf die Wohnungsnot einer Metropole, die zudem eine Vielzahl von Arbeitskräften aus den Kronländern anzog.

ORF III, 20.15 Uhr

"München Mord"

Der Giesinger Fußballverein hat wieder einmal verloren. Kommissar Neuhauser und Kollegin Flierl begießen das Spiel in einer Kneipe und stoßen prompt auf einen Toten. Wiederholung des Falls „Ausnahmezustand“ vom Herbst 2021, gewohnt schräg.

ZDF neo, 20.15 Uhr



Das Team von "München Mord": die Ermittler Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier, links), Ludwig Schaller (Alexander Held) und Angelika Flier (Bernadette Heerwagen) © ZDF





"Universum: Ein Jahr auf unserer Erde"

Teil 2 über den Frühling: Begleitet werden Tierfamilien weltweit. Wie meistern sie den Wechsel von Tageslängen und Wetterbedingungen?

ORF 2, 20.15 Uhr



Ein Kolibri in der "Universum"-Folge "Frühling", einem Film von Martha Holmes © ORF





"Willkommen Österreich"

Ärztin und ORF-Gesundheitsexpertin Christine Reiler ist mit ihrem neuen Buch „Inneres Strahlen und natürliche Schönheit“ zu Gast sowie die Musikerin Anna Mabo, die kürzlich in den FM4-Sessions u. a. den Song „Bin am Werden“ aus ihrem zweiten Album „Notre Dame“ sang.

ORF 1, 22 Uhr



Radiotipps

Punkt eins. Ö1, 13 Uhr. Der Naturschutzbund Österreich hat sich den Freikauf von Flächen zur Aufgabe gemacht. Die derzeit 2113 Parzellen in rund 700 Gebieten umfassen Feuchtgebiete und Trockenrasen, Auwald und Streuobstwiesen, aber auch eine elf Kilometer lange ehemalige Eisenbahntrasse im weststeirischen Sulmtal. Eine Diskussion zum Thema: Naturschutz durch Freikauf – letzter Ausweg oder Illusion?

Der 6-Minuten-Podcast – Persönlichkeitsentwicklung to go! Podcast.

Dominik Spenst, Autor der 6-Minuten-Bücher, will Impulse für die persönliche Weiterentwicklung geben.