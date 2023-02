Mahlzeit! Ein Tag nach dem folgenschweren Zwischenfall auf der Polizeiinspektion Trieben in der Steiermark, bei dem der Postenkommandant erschossen wurde, veröffentlichte die Polizei neue Ermittlungsergebnisse. Der Polizist gestand, auf seinen Vorgesetzten (59) geschossen zu haben. Insgesamt vier Schüsse gab er aus seiner Dienstwaffe ab, drei davon trafen den Kommandanten tödlich. Nähere Angaben zum Sachverhalt verweigerte er. (Kleine Zeitung PLUS)

Vier-Tage-Woche für AMS-Chef Kopf nicht die Lösung

Der Chef des Arbeitsmarktservice AMS, Johannes Kopf, glaubt nicht, dass eine Vier-Tage-Woche den Arbeitskräftemangel in Österreich beenden würde. Worüber man laut Kopf nachdenken könnte, wäre eine andere Verteilung der Arbeitszeit. Es wäre sinnvoll, pro Woche weniger zu arbeiten, dafür aber das Pensionsantrittsalter zu erhöhen. Hier geht es zum Artikel.

Heutige Empfehlungen:

Nach Unfall in Schladming: Buslenker verstarb in den Morgenstunden

Bei dem fürchterlichen Busunglück Samstagnacht in Schladming erlitt der 51-Jährige schwerste Verletzungen. Am Sonntag wurde er in künstlichen Tiefschlaf versetzt, Dienstagfrüh erlag er seinen Verletzungen. Bei dem Unfall starb der Bräutigam, acht Personen wurden schwer verletzt. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Der Bräutigam der Polterrunde starb beim Unfall, der Buslenker erlag heute seinen schweren Verletzungen © FF Schladming

Ex-LVT-Chef Stephan Tauschitz wechselt ins Ministerium nach Wien

Der Top-Posten beim Kärntner Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) wird neu ausgeschrieben. Der formale Chef Stephan Tauschitz wechselt laut einem Kurier-Bericht ins Innenministerium nach Wien. Zum Artikel.

In Slowenien und Kroatien gelten ab sofort neue Spritpreise

In Slowenien stieg der Benzinpreis leicht auf 1,359 Euro, Diesel bleibt unverändert. In Kroatien kosten Diesel und Benzin jetzt gleich viel – nämlich 1,38 Euro. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

"Sind über Zwangsumsiedelungen ukrainischer Kinder sehr besorgt"

Die Organisation SOS-Kinderdorf weist Vorwürfe, in die Verschleppung ukrainischer Kinder verstrickt zu sein, vehement von sich. Man müsse eng mit russischen Behörden kooperieren. Prinzipiell stehe man "stets auf der Seite der Kinder". Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Alexia Putellas und Lionel Messi sind die Weltfußballer 2022

Die "FIFA Football Awards" 2022 sind vergeben. Die Titel Weltfußballer holten Lionel Messi bei den Männern und Alexia Putellas bei den Frauen. WM-Held Martinez wurde Welttorhüter. Ex-WACler erhielt Fair-Play-Preis. Lesen Sie mehr.

Winterdürre: Frankreich muss Wasser sparen, schlechte Ernten drohen

Wassermangel, schlechte Ernten, immer frühere Waldbrände drohen. In Paris und anderen Großstädten hat die lange Trockenzeit vor allem Auswirkungen auf die Luftqualität. Zum Artikel.

Einer der letzten Asiatischen Geparden im Iran starb mit zehn Monaten

Als einer der letzten seiner Art hatte der Gepard Pirus große Bekanntheit im Iran erlangt, viele Menschen sorgten sich bis zuletzt um den Gesundheitszustand des Tieres. Zum Artikel.

Erstes Urteil des OGH: Autokäufer erhielt mit Klage gegen VW recht

Im Dieselskandal von Volkswagen (VW) gibt es ein erstes Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH). Ein Autokäufer, der den Kaufpreis zurückverlangte, gewann seine Klage vor dem Höchstgericht. Es ist das erste Mal, dass sich der OGH inhaltlich mit dem Abgasskandal auseinandergesetzt hat. Zum Artikel.

Zuckerersatzstoff könnte Herzinfarkt und Schlaganfälle auslösen

Eine Studie zeigt Zusammenhänge zwischen Erythrit und einem erhöhten Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf. Fachleute sehen keinen akuten Handlungsbedarf, fordern aber weiter Untersuchungen. Was es damit auf sich hat.

So viel zahlt Ihnen das Finanzamt heuer an Steuern zurück

Von Unterhaltszahlung bis Rollator-Kauf, von Heizungstausch bis Homeoffice: Die Experten der Arbeiterkammer gaben am Kleine-Telefon wertvolle Steuertipps. (Kleine Zeitung PLUS)

Meine Empfehlung heute: Die TV-Tipps am Dienstag - Eine TV-Reise ins Naturwunderland nach Borneo

Auf Universum ist am Dienstag Verlass, ebenso auf den Geniestreich "Fargo" der Coen-Brüder. Und wen das nicht interessiert, der wird vielleicht bei Christoph Waltz oder Jean Luc Picard fündig. Zum Artikel.

"Borneo - Grünes Juwel am Äquator" am Dienstag um 20.15 Uhr in ORF 2. © (c) ORF (Shutterstock/Nokuro)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!

