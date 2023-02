Universum: Borneo

Kennen Sie die größten Inseln der Welt? An der Spitze steht Grönland, gefolgt von Neuguinea und Borneo. Letztere steht im Mittelpunkt der heutigen „Universum“-Ausgabe: Das Porträt über das im Westpazifik gelegene Borneo fokussiert auf die Vielfältigkeit des Eilands. Mehr als 60.000 Tier- und Pflanzenarten leben in den Dschungeln und Moorwäldern, die zu den ältesten des Planeten zählen. Spannend auch der höchste Berg Kinabalu (4095 Meter), an dessen Hängen mehr als 750 Orchideenarten wachsen.

20.15 Uhr, ORF 2

Auris: Der Fall Hegel

Juergen Maurer spielt in diesem Thriller (Regie: Gregor Schnitzler) einen Psychiater, der die Fähigkeit hat, Gehörtes als dreidimensionales Bild visualisieren zu können. Alles läuft gut, bis er einen brutalen Mord gesteht. Kuriose Geschichte, mittelprächtig umgesetzt.

20.15 Uhr, RTL

Fargo

Weder neu, noch ein Geheimtipp ist diese schwarze Komödie der Coen-Brüder. Die Ingredienzen: ein verschuldeter Autoverkäufer, eine irre Entführung und allgemein sehr dünen Nerven. Für die Coens und Frances McDormand gab es als Belohnung einen Oscar.

22.30 Uhr, Kabel 1

Willkommen Österreich

Ina Regen (Bild) und Verena Altenberger machen nicht nur musikalisch gemeinsame Sache, sondern heute auch als Gäste im „WÖ“-Studio.

21.55 Uhr, ORF 1