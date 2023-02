Mahlzeit! Bei mehreren Erdbeben in der Grenzregion Türkei-Syrien sind heute mehr als 1200 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Trümmern werden weitere Opfer vermutet. Der türkische Innenminister rief das Volk auf, die Benutzung von Mobiltelefonen einzustellen, damit vorrangig Verschüttete erreicht werden können. Hier halten wir Sie über die aktuellen Ereignisse auf dem Laufenden.

Ski-WM startet heute mit der alpinen Kombination der Frauen

Die alpine Kombination der Frauen macht heute den Auftakt in die Ski-WM in Courchevel/Méribel. Um 11 Uhr startete der Super-G, um 14.30 Uhr geht es mit dem Slalom weiter. Hier sind Sie live dabei!

Grammys 2023: Beyoncé hat mit 32 Preisen einen neuen Rekord geknackt

Die amerikanische Sängerin gilt damit offiziell als erfolgreichster Grammy-Star aller Zeiten. Die 41-Jährige hat damit den bereits gestorbenen britisch-ungarischen Dirigenten Georg Solti mit 31 Preisen überholt. Hier lesen Sie mehr.

ChatGPT: Wie eine Software die Bildungswelt verändert

Die künstliche Intelligenz ChatGPT ist gerade in Schulen großes Thema. Ist die KI (Künstliche Intelligenz) eine Gefahr oder eine große Chance? Wir haben in Kärnten und der Steiermark nachgefragt.

Betroffener erzählt: "Ich habe durch den Vater-Sohn-Trick 2500 Euro verloren"

Innerhalb von nur einer Stunde gelang es Unbekannten, einem Oberkärntner 2500 Euro abzuluchsen. Ihre Masche: der "Vater-Sohn"-Trick. Jetzt möchte das Opfer andere vor den Betrügern warnen.

Zum 25. Todestag von Falco: Von der Einzelhaft in den Abgrund

Am 6. Februar 1998 starb Falco in der Dominikanischen Republik. Bernd Melichar hat ein lesenswertes Porträt über den einzigen Popstar von Weltformat, den Österreich je hatte, geschrieben. (Kleine Zeitung PLUS)

Red Bull will kleinem Weinbauer auf Sardinien dieses Logo verbieten

Das Logo eines kleinen Weinproduzenten auf Sardinien stört den Red-Bull-Konzern. Der 23-jährige Bauer wehrt sich: "Ochsen und keine Stiere auf dem Weinetikett" – er unterhält Unterstützung vom Bauernverband. Hier lesen Sie mehr dazu.

Shalimar Heppner und David Alaba werden wieder Eltern

Sportlich lief es zuletzt für David Alaba nicht optimal, dafür gibt es privat äußerst erfreuliche Nachrichten: Der Real-Madrid-Star und seine Lebensgefährtin Shalimar Heppner werden wieder Eltern.

Leseempfehlung: Googles größter Brandstifter ist ein Österreicher

Die Hacker im eigenen Haus: Jeden Tag greift Googles Red Team den IT-Riesen an. An der Spitze der sagenumwobenen Zündler steht mit Daniel Fabian ein Österreicher. Hier lesen Sie ein Gespräch über digitale Mauern und Angriffe mit Plasmakugeln.

