Mikaela Shiffrin ist … wie immer, könnte man sagen. Eloquent beantwortet sie jede Frage ausführlichst und druckreif, sozusagen. Die US-Amerikanerin ist mit 27 Jahren wahrlich ein „alter Hase“ im Geschäft, bedankt sich im Pressezentrum der Ski-WM in Méribel, dort, wo die Damen um Medaillen fahren, auch artig bei den Medien „für die Berichterstattung“. Dabei ist sie sich der Tatsache durchaus bewusst, dass sich auch in Frankreich sehr vieles um sie drehen wird. Denn Shiffrin, die am vergangenen Wochenende gerade um sechs Hundertstelsekunden ihren 86. Weltcupsieg verpasste, ist auch bei dieser WM vor allem eines: die große Favoritin.