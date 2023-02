"Danke an alle fürs Daumendrücken! Ich habe mich noch nie im Leben so unterstützt gefühlt, danke an eine unglaubliche Community!" So klingen glückliche Nicht-Gewinnerinnen. Auch wenn ein Grammy für die Grazerin Berit Gilma nicht drin war – die Künstlerin, Kuratorin und Designerin war für ihre Zusammenarbeit mit Hollywood-Komponist Danny Elfman und dessen Album "Big Mess" in der Kategorie "bestes Box-Set" nominiert –, freut sie sich auf Instagram über den vielen Zuspruch, den sie in den Wochen seit der Nominierung erhalten hat.