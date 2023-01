Mahlzeit! Nun wurde es offiziell beschlossen: Nach dem Freispruch von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache (die WKStA meldete heute Berufung an) wurde eine Entscheidung rund um die Causa Ibiza gefällt. Doch was ist künftig noch erlaubt und was gilt als korrupt? ÖVP und Grüne haben sich auf eine Verschärfung des Korruptionsstrafrechts geeinigt. Zudem soll die Bestechung von Kandidaten für ein Amt und der Kauf von Mandaten künftig verboten werden. Am Vormittag präsentierten Justizministerin Alma Zadić und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler "das strengste Antikorruptionsgesetz der Welt". Zum Artikel.

Heutige Leseempfehlungen:

Nehammer weist Thür zurecht: "Das ist nicht zum Lachen"

In seinem ersten Interview mit Martin Thür versuchte sich Kanzler Karl Nehammer selbst als angriffslustiger Moderator – inklusive Nachfragen und "Faktenchecks". Zum Artikel.

Wie reagiert das Netz auf seinen Auftritt? Wir haben die besten Tweets für Sie zusammengefasst.

Balkan-Experte zum Kosovo: "Russland nutzt den Balkan opportunistisch aus"

Kanzler Nehammer trifft heute Kosovos Premier Kurti in Wien. Ein Gesprächsthema ist der aufflammende Konflikt mit Serbien. Im Interview spricht Südosteuropa-Experte Florian Bieber über den Krisenherd Kosovo, den Opportunisten Russland und die Unentschlossenheit der EU. Zum Interview.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Darum stehen die Lifte am Dreiländereck still

Das Dreiländereck hat als erstes Skigebiet Kärntens Lifte wegen Schneemangels eingestellt.



Nosferatu-Spinne taucht immer wieder auf: Ist sie gefährlich?

Die Nosferatu-Spinne taucht immer öfter hier auf. Der Klimawandel lässt sie hier wohlfühlen. Über Gefahr und Bedeutung von invasiven Arten. Zum Frage & Antwort. (Kleine Zeitung PLUS)

Heftiger Gegenwind für spektakuläres Gondelprojekt in Triest

Gegner des umstrittenen Prestigeprojektes schalten jetzt auch die Korruptionsstaatsanwaltschaft ein. Ob die Bevölkerung das Projekt gut findet, weiß man nicht. Es gab keine Volksbefragung. Zum Interview.

Hammerlos für Dominic Thiem in Runde eins

Die Losfee hat es nicht gut mit Dominic Thiem gemeint, zum Auftakt der Australian Open trifft Österreichs Tennis-Ass auf den Russen Andrei Rublev. Zur Meldung.

© AP (Asanka Brendon Ratnayke)

Autoabsatz weiter im Sinkflug – jetzt wird es für Werkstätten eng

Die ernüchternden Autoabsatzzahlen für 2022 sind da: Es wurden sogar weniger Autos als 2021 verkauft. Die Branche meldet die niedrigsten Zahlen seit 43 Jahren. Der E-Markt legt zu, aber nur 20 Prozent der E-Autos werden von Privaten gekauft. Alles dazu hier.

"Der Fuchs": Echte Tiere, echte Gefühle

Nach "Die beste aller Welten" widmet sich der österreichische Filmemacher Adrian Goiginger erneut einer persönlichen Story – jener seines Uropas, der als Soldat einen Fuchswelpen aufzog. Zum Film der Woche.

Deutsches Supermodel Tatjana Patitz mit nur 56 Jahren gestorben

Patitz gehörte zu den gefragtesten Supermodels der 1980er- und 1990er-Jahre. Sie soll dem Society-Magazin "People" zufolge laut Aussagen ihres Managers an den Folgen einer Brustkrebserkrankung gestorben sein. Zum Artikel.

Meine Empfehlung: Welchen Effekt eine Alkoholpause auf Körper und Geist hat

Vom Taj Mahal in Agra bis zur Sagrada Família in Barcelona, in einer Umfrage der Reiseplattform TripAdvisor kürten Nutzerinnen und Nutzer die schönsten Gebäude der Welt. Auch Österreich ist in den Top 10 vertreten. Zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag!

Verwaltung von Push-Mitteilungen