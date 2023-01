Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hatte kein Losglück für die Australian Open. Schon in Runde eins trifft der 29-Jährige auf den als Nummer fünf gesetzten Andrej Rublew (RUS), die aktuelle Nummer sechs der Welt. Das Duell geht entweder am Montag oder Dienstag über die Bühne, die genaue Terminisierung erfolgt am Wochenende. In Runde zwei würde auf den Sieger der Partie der Finne Emil Ruusuvuori oder ein Qualifikant warten.

Thiem, der nur dank einer Wildcard beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres am Start ist, traf nach seiner Handgelenksverletzung einmal auf Rublev. In Gijon verlor der Lichtenwörther im Halbfinale mit 4:6, 4:6. Julia Grabher bekommt es bei ihrem Major-Debüt zum Auftakt mit der Estin Anett Kontaveit (WTA-17.) zu tun.

Rot-weiß-roten Zuwachs aus der Qualifikation hat das rot-weiß-rote Duo nicht erhalten. Nachdem Sebastian Ofner als einziger eines ÖTV-Quintetts in die dritte Runde der Ausscheidung gekommen war, unterlag der Steirer da am Donnerstag dem Franzosen Laurent Lokoli 3:6,6:7(5).