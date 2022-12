Mahlzeit! Während für die kommenden Tage in Österreich wechselhaftes und mildes Wetter angesagt wurde und keine Landeshauptstadt Chancen auf weiße Weihnachten hat, zittern Teile der USA vor lebensbedrohlichen Minus-Temperaturen. In den Bundesstaaten Montana, South Dakota und Wyoming seien laut US-Medien bereits Werte um minus 45 Grad Celsius gemessen worden. "Dies ist nicht wie ein Schneetag aus Kinderzeiten", warnte Präsident Joe Biden. Hier lesen Sie mehr.

In Chicago beträgt die Temperatur laut Wettervorhersage in der Nacht minus 22 Grad © APA/AFP/KAMIL KRZACZYNSKI

Warum das Trinkgeld bald automatisch auf der Rechnung stehen könnte

Die Hotel-Gruppe Falkensteiner startet in Österreich einen Pilotversuch mit einem fixen Trinkgeld, das der Gast automatisch auf der Rechnung hat. Vorbild ist das amerikanische Modell, wo Trinkgeld ein Teil des Lohnes ist.

Weizer Post-Zustellbasis wird täglich mit 3000 Paketen geflutet

O du fröhliche: In den Postzentren der Steiermark herrscht derzeit Hochsaison. Im Sekundentakt laufen Pakete über das Band. Herz der Basis ist die Vorsortierung. Ein vorweihnachtlicher Lokalaugenschein von meiner Kollegin Veronika Teubl-Lader in der Zustellbasis in Weiz.

Russland von innen: Väterchen Frost und die russischen Metallherzen

Unser Russland-Korrespondent Paul Krisai berichtet über einen Bruderzwist in Sankt Petersburg und einen kleinen Sieg der Unzufriedenen gegen den übermächtigen Staatsapparat von Wladimir Putin. Hier lesen Sie mehr.

Der Winterpalast, die einstige Residenz des russischen Zaren. © Imago/Itar-Tass (Peter Kovalev)

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

In Klagenfurt wollen die 99ers keine Geschenke verteilen

Heute wird noch Eishockey gespielt: Die Graz99ers sind um 19.15 Uhr auswärts beim KAC gefordert. Mit dem Klagenfurter Michael Kernberger wollen die Steirer drei Punkte mit über die Pack nehmen. (Kleine Zeitung PLUS)

Die Fähre ist der einzige Weg hinaus

Die Kapitäne der Valentinsfähre bei Ferlach fahren normalerweise nur im Sommer. Seit einem Felssturz bringen sie die Bewohner von Guntschach täglich mehrmals ans andere Ufer der Drau – zur Schule, zur Arbeit und für den Weihnachtseinkauf.

Ein Tag in der Notschlafstelle: Wo ein Schokoschirm als Dank zählt

Zu Gast in der Notschlafstelle "Arche 38" in Graz. 30 Männer finden in dieser Nacht ein rettendes Dach über dem Kopf. Über kleine Gesten und die frische Bettwäsche. Hier lesen Sie die berührende Reportage von Philipp Axmann. (Kleine Zeitung PLUS)

No Waste: Wie man zu Weihnachten Müll vermeidet

Gerade zu Weihnachten quillen Mülltonnen mit Plastik und Geschenkpapier über. Mit kleinen Veränderungen kann man aber eine große Wirkung erzielen. Eine No-Waste-Expertin erklärt, wie.

Experten warnen vor falschen Handwerker-Notdiensten

Defekte Heizungen, Stromausfall und Wasserschaden sind an den Feiertagen besonders lästig. Nichtsdestotrotz ist bei der Online-Suche Vorsicht bei außergewöhnlich günstigen Stundensätzen geboten. Hier lesen Sie, worauf Sie achten müssen.

Glitzer, Glamour und viel Lametta: Weihnachten bei den Stars

Mariah Carey, Heidi Klum, Jared Leto, Alessandra Ambrosio und mehr: Wir zeigen euch in diesem Artikel, wie die Stars und Sternchen mit ihren Familien die Weihnachtszeit verbringen.

Leseempfehlung: Wie Superman, Donald Duck und ein Anarchist Weihnachten feiern

Die Comicfiguren Donald Duck, Batman und die Peanuts feiern Weihnachten wie wir – oder fast wie wir. Mit ein wenig mehr Monstern und dem Weihnachtsmann. Kollege Andreas Kanatschnig ist in die weihnachtliche Comic-Welt eingetaucht.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start ins Wochenende und frohe Weihnachten!

