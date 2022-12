Es ist Montagabend, draußen hat es Minusgrade. Pünktlich um 18.15 Uhr läutet die Türklingel. Sophia Hopfer (26) sitzt an einem Schreibtisch, schaut durch ein Plexiglasfenster und drückt auf einen Knopf, die Tür geht auf. Zwei ältere Herren kommen herein. Durch eine Luke reden sie mit Hopfer. Sie drückt einen anderen Knopf, die nächste Tür geht auf. Beide kommen ins Büro, holen sich Handtücher, die auf einem Sessel bereitliegen und verschwinden in den ersten Stock. Die Männer schlafen heute in der Arche 38, einer Notschlafstelle der Caritas am Eggenberger Gürtel 38 in Graz, nur unweit des Hauptbahnhofs.