Bei dem verheerenden Erdrutsch in Papua-Neuguinea sind mehr als 2000 Menschen verschüttet worden. „Der Erdrutsch hat mehr als 2000 Menschen lebendig unter sich begraben und große Zerstörungen angerichtet“, schrieb der nationale Katastrophenschutz in einem Brief an die Vereinten Nationen. Nach UN-Angaben werden 670 Todesopfer befürchtet. Mehr dazu.

Katastrophe im Tauerntunnel: Explosionen und ein tragischer Irrtum

Zwölf Menschen starben am 29. Mai 1999 bei der Tragödie im Tauerntunnel. Es war eines der schlimmsten Tunnelunglücke im Straßenverkehr weltweit. Gedenkveranstaltung am Mittwoch geplant. Mehr dazu. (Kleine Zeitung PLUS)

13-jährige Weststeirerin wird weiterhin vermisst

Die Familie einer 13-jährigen Schülerin ist verzweifelt auf der Suche nach dem Mädchen, das seit Freitag abgängig ist. Mehr dazu.

Bus stieß gegen Bim, neun Personen vom Roten Kreuz versorgt

Bus gegen Straßenbahn: Im Grazer Frühverkehr kam es Montag in der Theodor-Körner-Straße zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten. Mehr dazu.

Kärntner wurde auf der Fahrt in Kroatien-Urlaub Opfer von Betrügern

Ein 36-Jähriger hatte in Slowenien eine Panne. Er rief den Arbö an und wurde abgeschleppt. Allerdings von falschen Helfern. Die brachten ihn samt Auto in eine „Betrügerwerkstatt“. Mit teuren Folgen. Mehr dazu.

Kärntnerin ist in Japan erfolgreiche YouTuberin und Musikerin

Die 26-jährige Ferlacherin Jana Wolff lebt seit einigen Jahren schon in Tokyo und ist dort als selbstständige YouTuberin und Musikerin erfolgreich. Mehr dazu.

Ofner gewann Skandalmatch gegen Atmane in Paris

Sebastian Ofner siegte zum Auftakt gegen Terence Altmane in fünf Sätzen. Der Franzose hätte eigentlich disqualifiziert werden müssen. Mehr dazu.

Wie groß ist die Nachfrage? Bundesschätze sind seit einem Monat wieder zu haben

Die Bundesfinanzierungsagentur wertet die bisherige Bundesschatz-Nachfrage positiv. „Wir sind mit dem Produktstart sehr zufrieden“, so Markus Stix, Chef der Bundesfinanzierungsagentur. Mehr dazu.

Bruce Springsteen machen Stimmprobleme zu schaffen

Vier Konzerte der aktuellen Tournee von Bruce Springsteen werden verschoben. Mehr dazu.

Traumhochzeit in Salzburg: Ur-Ur-Urenkel von Sisi hat „Ja“ gesagt

Prinz Stanislaus und Prinzessin Isabella vermählten sich am Samstag im Benediktiner-Kloster. Zu Gast waren zahlreiche Royals aus dem Hause Bayern. Mehr dazu.

Meine heutige Empfehlung: Der leise Tod einer märchenhaften Welt

Wer im zunehmend wärmer werdenden Meer untertaucht, entdeckt immer seltener Korallen in allen Farben und die dazugehörige aufgeweckte Fischwelt. Die Unterwasserwelt ist akut bedroht. Absolute Leseempfehlung dieser großartigen Reportage meines Kollegen Michael Kloiber.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche!