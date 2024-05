Rockstar Bruce Springsteen hat wegen gesundheitlicher Probleme vier Konzerte seiner Tournee verschoben. Grund dafür sind Probleme mit der Stimme, wie der 74-Jährige am Sonntag auf Instagram mitteilte. Seine Ärzte hätten ihm empfohlen, zehn Tage lang nicht aufzutreten. Deshalb konnte bereits am Samstagabend eine Show in Marseille nicht stattfinden. Zudem müssen Auftritte in Prag (28. Mai) und Mailand (1. und 3. Juni) verschoben werden.

Schon am 12. Juni soll es aber in Madrid weitergehen. „Bruce erholt sich gut“, hieß es. Am 5. Juli treten Springsteen und seine legendäre E Street Band in Hannover auf. Enden soll die Tour im November im kanadischen Vancouver. In Wien hatte der „Boss“ im vergangenen Juli gastiert.

Seit 50 Jahren im Geschäft

Bereits im September vergangenen Jahres hatte Springsteen wegen anhaltender Gesundheitsprobleme alle verbleibenden Konzerte auf 2024 verschoben. Er sei auf Anraten seiner Ärzte wegen Magengeschwüren behandelt worden und habe deshalb die Konzerte verlegen müssen, hieß es damals.

Springsteen ist seit rund 50 Jahren erfolgreich im Geschäft. Zu den größten Hits des US-Superstars aus New Jersey zählen „Born in the U.S.A.“, „Dancing In The Dark“ und „I“m on Fire„. Auf Spotify hören monatlich mehr als 20 Millionen Menschen seine Musik.