Seit Freitag vermisst wird die 13-jährige Ilvy Kos aus Rosental an der Kainach. Auf Facebook hat die Familie des Mädchens einen verzweifelten Hilfeaufruf veröffentlicht.

Um 15.30 Uhr wurde die Schülerin am Freitag das letzte Mal gesehen, seitdem ist ihr Handy aus. Das Mädchen hat braune Haare und ist ungefähr 1,60 Meter groß, zuletzt hatte sie eine graue Jogginghose und ein weißes T-Shirt getragen. Zudem hatte sie eine weiße Tasche mit Blumen dabei und trägt eine Zahnspange. Die Familie bittet um Hinweise, das Facebook-Posting wurde auf unterschiedlichen Seiten inzwischen bereits mehrere tausend Male geteilt. „Wir sind so dankbar für jede Hilfe, wir wollen Ilvy einfach nur gesund wiederhaben“, sagt Nina Klopschitz, eine Freundin der Mutter der 13-Jährigen. „Ich habe die Organisation übernommen, weil sich Ilvys Mutter im Moment natürlich in einem Ausnahmezustand befindet.“

Die Feuerwehren Mooskirchen und Rosental führten am Samstag eine Suchaktion mit der Einsatzdrohne des Bereichsfeuerwehrverbandes Voitsberg durch. Auch die Polizei ist bereits informiert. „Leider sind wir bis jetzt noch nicht weitergekommen“, sagt Klopschitz.

Mit einem Hundeführer hat die Familie auch privat schon eine Suchaktion gestartet, die Spur endete allerdings am Bärnbacher Bahnhof. „Über die Polizei versuchen wir jetzt, eventuell Videomaterial vom Bahnhof zu bekommen, um zu sehen, ob sie vielleicht Richtung Graz gefahren oder noch im Bezirk ist“, so Klopschitz. Einen Streit in der Familie habe es vor dem Verschwinden des Mädchens nicht gegeben, sagt sie. „Sie war nach der Schule mit einer Freundin etwas Trinken, danach ist sie spurlos verschwunden.“