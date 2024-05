Der 29. Mai ist für viele in Österreich nur ein Datum, für einige jedoch ein Schicksalstag, den sie nie mehr vergessen werden. An diesem Tag im Jahr 1999 krachte gegen 4.50 Uhr ein Lkw im Tauerntunnel auf eine Pkw-Kolonne, die vor einer Baustellenampel wartete. Der damals 27-jährige Lenker aus Österreicher dürfte in Sekundenschlaf gefallen sein, er hatte in den 22 Stunden zuvor weniger als fünf Stunden geschlafen. Wenige Augenblicke der Abwesenheit, die bei vielen Betroffenen Jahrzehnte des Traumas auszulösen vermochten und zwölf Menschenleben kosteten.