Die USA sind weiterhin das Maß der Dinge bei Forschungs- und Entwicklungsausgaben von Konzernen. Doch unter den Top 600 haben sich auch die beiden österreichischen Firmen Voestalpine und Andritz AG eingereiht, berichtet heute das US-Beratungsunternehmen EY. Zum Artikel.

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und aus Kärnten:

Mutmaßliche russische Spione in Bayern verhaftet

Zwei Deutschrussen sollen im Auftrag des russischen Geheimdiensts Einrichtungen der US-Armee in Deutschland ausspioniert haben. Mehr dazu hier.

USA haben offenbar Israels Plan für „Operation“ in Gaza-Stadt Rafah akzeptiert

Im Gegenzug müsse Israel auf einen Großangriff auf den Iran als Reaktion auf Teherans Raketen- und Drohnenangriff verzichten. Mehr dazu hier.

Verleger und Philosoph Max Dasch verstorben

Der mehrfach ausgezeichnete Philosoph und Herausgeber der „Salzburger Nachrichten“ Max Dasch ist im Alter von 77 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben. Mehr dazu hier.

Der Herausgeber der „Salzburger Nachrichten“ ist im Alter von 77 Jahren verstorben © APA / Andreas Pessenlehner

Zweitligist Kapfenberg bietet dem FC Bayern „Nachhilfe“ an

Real Madrid hat Titelverteidiger Manchester City in einem Krimi ausgeschaltet und ist ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Der steirische Zweitligist Kapfenberg bot in einem Video dem FC Bayern Nachhilfe in Sachen Kabinenparty an. Zuvor hatte Uli Hoeneß darüber gesprochen.

Helmut Marko: „Es wäre spannend, Liam Lawson im Auto zu sehen“

Im Interview mit der Kleinen Zeitung sprach Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko über die Causa Christian Horner, den neuen starken Mann am Red Bull Ring und mögliche Nachfolger von Max Verstappen.

Tsunami-Warnung nach heftigem Vulkanausbruch in Indonesien

Nach dem Ausbruch des Vulkans Ruang in Indonesien haben die Behörden die höchste Alarmstufe ausgegeben und vor einem möglichen Tsunami gewarnt. Auf der Vulkaninsel im Sangihe-Archipel nördlich von Sulawesi hatte es in den vergangenen zwei Tagen mehrere heftige Eruptionen gegeben. Mehr dazu hier.

Prinzessin Amalia überstrahlt sie alle

Royals, Stars und Sternchen halten ihre Fans im Netz regelmäßig mit Videos und Schnappschüssen auf Trab. Klicken Sie sich durch die neuesten Bilder des Tages!

„Ich habe mich ein bisschen mit meiner Heimat versöhnt“

Vor zehn Jahren gewann Tom Neuwirth mit seiner Kunstfigur „Conchita Wurst“ den Eurovision Song Contest: Wie wird dies gefeiert? Was sind die neuen Rollen? Und wie geht es dem Superstar mit Schuluniformen und seiner Heimat? Ein Interview im Rahmen von Schüler machen Zeitung, geführt von den Schülerinnen aus der Modeschule Graz.

Ein Interview mit Tom Neuwirth (alias Conchita Wurst): Die Schülerinnen der Modeschule Graz mit ihrem Professor Florian Hladin (l.) © Juliett Zuza/Wursttv.com

Senile Bettflucht: Gibt’s das wirklich?

Menschen brauchen im Alter nicht weniger Schlaf, aber das Schlafverhalten ändert sich. Schlafmediziner erklärt, was hinter dem Mythos der senilen Bettflucht steckt. Hier geht es zum Artikel.

Empfehlung des Tages: 10 Gründe, warum das Garteln so gesund ist

Selbst in einem so kühlen Frühjahr wie heuer läuft das Gärtnern schon auf Hochtouren. Schmutzigen Händen, Muskelkater und Schwielen zum Trotz. 10 gesunde Gründe, warum jeder in die Erde greifen sollte.