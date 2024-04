Zu einem gefährlichen Übergriff kam es letzte Woche in der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Klagenfurt: Ein 16-jähriger Patient mit einer Zwangsstörung attackierte drei Pflegerinnen zum Teil so schwer, dass sie chirurgisch versorgt werden mussten. Früher wurden solche Patienten vorübergehend an der Abteilung für Erwachsenenpsychiatrie behandelt, was aufgrund der aktuellen Rechtssprechung aber nicht mehr möglich ist.