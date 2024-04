Was haben Christoph Badelt, Herbert Paierl und Joachim Wenning miteinander zu tun? Drei weiße alte Männer? Muss man die kennen? Einander kennen sie wahrscheinlich nicht. Dass sie hier in einem Satz stehen, ist fast Zufall. Badelt crashte gestern die Budgetzahlen von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Als oberster Schuldenwächter Österreichs, als Fiskalrats-Präsident darf er das. Der renommierte Ökonom muss sogar aufzeigen, wenn sich zwischen dem, was der Staat ausgibt und einnimmt, eine immer größere Lücke auftut. Kommt ein Staat durch zu hohe Ausgaben auf mehr als drei Prozent Budgetdefizit, reißt er die einst in Maastricht festgelegte Marke. Damit die EU nicht wegen Ländern mit Schuldentürmen auseinanderfliegt. Schulden kosten Handlungsspielraum und Bonität. Ohne Nullzinsen bedeuten Schulden stetig höhere Zinslast.