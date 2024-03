Trotz hoher Teuerung legen die Österreicher laut Statistik Austria von 100 verdienten Euro durchschnittlich neun Euro zur Seite. In Summe entspricht das 24,4 Milliarden Euro. Zum Artikel.

Spionage-Verdacht: Egisto Ott festgenommen

Der frühere Verfassungsschützer Egisto Ott ist am Freitag festgenommen worden. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Wien. Ermittelt werde wegen Amtsmissbrauchs und geheimen Nachrichtendiensts zum Nachteil Österreichs. Zum Artikel.

Wechselt Ralf Rangnick nach der EM zu den Bayern?

Xabi Alonso soll auch in der kommenden Saison bei Bayer Leverkusen bleiben. Damit brauchen die Bayern weiterhin einen Trainer. ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel ist aber nicht besorgt. Mehr dazu hier!

Teamchef Ralf Rangnick © APA / Georg Hochmuth

Wer ist die Organisation, die der Welt mit Terroranschlägen droht?

Der ISKP hat sich zum Anschlag in Moskau bekannt und plant weitere Attentate auf der ganzen Welt - gerade zu den Osterfeierlichkeiten sind die Sicherheitskräfte in erhöhter Alarmbereitschaft. Der eigentliche IS konzentriert sich indes auf Afrika. Zum Artikel.

Achtung! Ihr Auto überwacht Sie ab Juli ganz genau

Eine Blackbox ist ab Juli in allen neu zugelassenen Fahrzeugen vorgeschrieben und überwacht von der Geschwindigkeit bis zu Fahrmanövern alles, was Sie tun. Die Daten können vor Gericht über Verurteilungen entscheiden. Hier erfahren Sie mehr.

Zinssenkung im Juni scheint fix zu sein

Volkswirte gehen mit großer Mehrheit von einer ersten Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) im Juni aus. Wie stark die Leitzinsen in diesem Jahr noch sinken werden, bleibt für die Experten weiter offen. Zum Artikel.

Deutscher wollte Teenager aus Meer retten: Beide ertrunken

Der 32-Jährige hatte an Spaniens Mittelmeerküste versucht, einen 16-Jährigen zu retten, der während eines Sturms ins Meer gestürzt war. Beide überlebten nicht. Zum Artikel.

Christopher Nolan wird zum Ritter geschlagen

Nach dem großen Erfolg seines Film-Epos „Oppenheimer“ wird der Regisseur zum Knight Bachelor, seine Ehefrau Emma Thomas zur Dame Commander of the Order of the British Empire. Zum Artikel.

Besondere Ehre für Emma Thomas und Christopher Noland © IMAGO/Cat Morley/Avalon

„The Body“ wird 60: Supermodel Elle Macpherson feiert Geburtstag

Nach 14 Jahren war die Australierin beim Melbourne Fashion Festival wieder auf dem Laufsteg zu sehen. Demnächst erscheint ihr Buch. Mehr über das Supermodel.

50 Jahre Golf: Wie ein Auto VW rettete und zur Legende wurde

Alles Gute zum 50er, VW Golf! Warum er zur Legende wurde, eine klassenlose Gesellschaft erfand, den Konzern rettete und seine Zukunft elektrisch ist. 10 Fakten zum Golf.

Ein Jubiläum, das der Marke Volkswagen am Herzen liegt: 50 Jahre Golf © VW

Meine Empfehlung: Warum Essiggurkerl bei der Osterjause nicht fehlen sollten

Ob streng gefastet oder nicht, ein paar gesunde Zutaten bei der Osterjause können nicht schaden. Dazu zählt zum Beispiel sauer eingelegtes Gemüse, das wie ein Probiotikum wirkt, die guten Bakterien im Darm und damit die Verdauung fördert. Ernährungsexpertin Sandra Holasek gibt Tipps für ein gelungenes Festessen.