Im Grenzbereich Spielfeld, genauer Straß in der Steiermark, wurde bei einer routinemäßigen Kontrolle am Donnerstagabend ein 46-jähriger Pkw-Lenker aus Kasachstan von steirischen Polizisten angehalten.

Der Mann konnte sich laut Polizei nur durch einen kasachischen Reisepass „legitimieren“. Seine vier Mitfahrer konnten den Polizisten hingegen keine Reisedokumente vorweisen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten anschließend im Kofferraum eine weitere Person ohne Reisedokumente.

Der 46-Jährige wurde wegen des Verdachts auf Schlepperei festgenommen. Die insgesamt fünf illegal eingereisten Personen gaben gegenüber der Polizei an, syrische Staatsbürger zu sein und stellten einen Antrag auf internationalen Schutz in Österreich, also Asyl.

Die Personen wurden vorerst gemäß dem Fremdenrecht festgenommen.