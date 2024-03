Der Islamische Staat (IS) ist seit jeher dafür bekannt, seine radikalen Botschaften breit und direkt in die Welt zu tragen. Der Islamische Staat in der Provinz Khorasan (ISKP) ist dabei weniger Ausnahme, sondern vielmehr Vorbild. Dieser Ableger der Terrorgruppe kündigt inzwischen offen weltweite Anschläge an.

ISKP konzentriert sich auf Europa

Weg war der IS nie. Auch wenn es in den letzten Jahren ruhiger um die Terrorgruppe geworden ist, verbreitet sie nach wie vor Angst und Schrecken. Der IS konzentrierte seine Verbrechen vor allem auf die Sahelzone und Zentralafrika. Mit zunehmender Instabilität in der Region verübten dschihadistische Gruppen vermehrt Anschläge auf die Bevölkerung. In Europa war davon wenig bis nichts zu spüren.

Dem ISKP hingegen fiel zuletzt die Aufgabe zu, Anschläge in Europa anzukündigen. Zu Weihnachten mussten der Wiener Stephansdom und der Kölner Dom evakuiert werden, nachdem die Polizei Bomben in den altehrwürdigen Gebäuden vermutete – gefunden wurde nichts. Nach Angaben des Washington Institute for Near-East Policy plante der ISKP im vergangenen Jahr insgesamt 21 Anschläge in neun verschiedenen Ländern. Ihr Ziel ist ein Kalifat, das Pakistan, Afghanistan, den Iran und zentralasiatische Staaten umfassen soll.

Taliban für Afghanistan „zu harmlos“

In ihrem eigentlichen Einflussbereich Afghanistan wurde die Gruppe aber zuletzt zurückgedrängt. Das liegt daran, dass die Islamistenmiliz Taliban, die Afghanistan heute kontrolliert und die von der ISKP als „zu harmlos“ angesehen wird, im Land selbst gegen den ISKP hart vorgeht.

Der Name der ISKP geht indes auf Hadith – eine Überlieferung des Wirkens des muslimischen Propheten Mohammed durch seine Vertrauten – zurück. In dieser – religionswissenschaftlich stark umstrittenen – Überlieferungen heißt es: „Wenn schwarze Fahnen über Khorasan – einer historischen Provinz in Zentralasien – aufzögen, sollten Gläubige ihren Trägern folgen, denn unter ihnen sei der von Gott gesandte Mahdi, der das Ende der Zeit ankündigt und der Jerusalem erobern werde“.