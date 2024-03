Donnerstag um 20.40 Uhr fuhr ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße in Prebl in der Gemeinde Wolfsberg in einem Kreuzungsbereich ein. Dort kam der Lenker von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Nach medizinischer Erstversorgung wurde er ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Ein Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein abgenommen und er wird bei der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt.