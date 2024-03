Befragungen zu Benko und Cofag starten mit Wolfgang Peschorn

Sechs Befragungstage lang haben SPÖ und FPÖ Zeit, einer vermeintlichen Bevorzugung von Milliardären auf die Spur zu kommen. Peschorn macht als Chef der Finanzprokuratur heute den Anfang. Kleine-Zeitung-Redakteurin Vilja Schiretz berichtet aus dem Parlament.

Siege in Serie für Trump und Biden am Super Tuesday, Haley gewinnt nur in Vermont

Ex-Präsident Donald Trump hat am Super Tuesday mehrere Erdrutschsiege in den Vorwahlen der US-Republikaner erzielt. Er setzte sich in zwölf Staaten deutlich gegen Nikki Haley durch. Bei den Demokraten fuhr Amtsinhaber Joe Biden in zunächst 15 der 16 abstimmenden Staaten haushohe Siege ein. Unsere Korrespondentin Eva Schweitzer berichtet aus den USA.

Meldungen aus der Steiermark und aus Kärnten:

Diese Verkehrszeichen gibt es in Österreich nicht – was sie bedeuten

Wer mit dem Auto im Ausland unterwegs ist, hat sicherlich schon Verkehrsschilder gesehen, die man aus Österreich nicht kennt. Was sie bedeuten, das sollte man trotzdem wissen, damit man keine Strafe bezahlt. Eine Übersicht finden Sie hier.

Tierische Sensation Hündin Roxy bringt 14 gesunde Welpen in einem Wurf zur Welt

Die Innviertler Golden-Retriever-Züchter Karin und Klaus Knabl freuen sich über den üppigen Nachwuchs ihrer Golden-Retriever Dame. Nun muss nur noch ein passendes zu Hause gefunden werden. Tobis Kurakin hat mit der Züchterin gesprochen.

Drakonische Strafen: Ab Donnerstag gelten strenge EU-Regeln für Tech-Giganten

Unter dem Titel „Digital Markets Act“ greifen in der EU ab morgen, Donnerstag, striktere Regeln für große Online-Plattformen, die einen Machtmissbrauch verhindern sollen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der Herr der Elemente lässt Luft nach oben

Mit „Avatar - Der Herr der Elemente“ versucht Netflix schon wieder einen animierten Kultstoff zum Leben zu erwecken. Und damit eine Geschichte vom elementaren Kampf zwischen Gut und Böse. Alles dazu lesen Sie hier.

Was Sie 100 Tage vor der Fußball-Europameisterschaft wissen müssen

In 100 Tagen beginnt in Deutschland die Europameisterschaft 2024. Auch Österreich ist dabei. Österreich spielt zum Auftakt in Düsseldorf gegen Frankreich. Alles, was Sie noch wissen müssen, lesen Sie hier.

„Die Passion Christi“ neu transportiert - mit Larissa Marolt als Jüngerin

Ende März zeigt der deutsche Fernsehsender RTL die letzten Tage im Leben von Jesus von Nazareth als Musik-Show. Die Geschichte wird mit Popsongs in die heutige Zeit transportiert. Unter den Jüngerinnen und Jüngern finden sich auch Larissa Marolt sowie die Sängerin Stefanie Hertel. Mehr dazu hier.

Am Montag lichteten Paparazzi die „spurlos verschwundene“ Frau des britischen Thronfolgers in der Nähe von Windsor ab. Fotografen riskieren für ein Bild wie dieses viel. Sie können damit aber auch ein Vermögen verdienen. Zu diesem Thema hat Wolfram Winkler recherchiert, lesen Sie alles dazu hier.

