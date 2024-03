In Österreich lieben wir Schweinefleisch. Oder besser gesagt: billiges Schweinefleisch. Was wir nicht mögen, sind Bilder aus der Produktion von billigem Schweinefleisch. Schon gar nicht solche wie die aus dem steirischen Schweinestall, die vergangene Woche durch die Medien gegangen sind. Diese Bilder machen uns natürlich betroffen. Besonders lange hält dieser Zustand aber meistens nicht an. Denn wenn wir am nächsten Tag vor dem Supermarktregal stehen und auf den Preis schauen, dann blenden wir diese Bilder ganz schnell wieder aus – und greifen zum billigsten Fleisch und zur billigsten Wurst.