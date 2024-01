Nach einer Reihe von Angriffen auf zivile Frachtschiffe im Roten Meer haben die USA und Großbritannien in der Nacht auf Freitag Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen aus der Luft und von Kriegsschiffen aus angegriffen. US-Präsident Joe Biden bezeichnete die Militäraktion als „erfolgreich“. Die Houthis drohten mit Vergeltung. Zum Thema.

Österreicher kommt auf dem Weg zum Kilimandscharo ums Leben

Der Oberösterreicher litt an Höhenkrankheit und brach beim Aufstieg zusammen. Das Außenministerium bestätigte den Tod des 27-Jährigen. Mehr lesen Sie hier .

Feuer in Lokal auf der Wiener Donauinsel

Die Rauchschwaden waren bereits von weitem zu sehen. Die Feuerwehr konnte den Brand in der „Sunken City“ rasch eindämmen. Mehr dazu hier.

„Keine Rabattschlacht, aber reduzierte Einkaufspreise“

Der Abwärtstrend im Autohandel konnte 2023 gestoppt werden. Aber es herrscht alles andere als Euphorie. Vor allem die Kaufzurückhaltung der Privaten bereitet der Branche Sorgen und wirkt sich auf die Preise aus. (Kleine Zeitung PLUS)

„Eine Verurteilung Israels wäre außenpolitisch fatal“

Die erste Anhörung vor dem obersten UNO-Gericht in Den Haag fand nun statt: Der Völkerrechtsexperte Ralph Janik zur brisanten Anklage Israels wegen Völkermordes durch Südafrika. Hier geht es zum Interview. (Kleine Zeitung PLUS)

Conny Hütter triumphiert im Super-G von Zauchensee

Was für ein Auftakt für Österreichs Frauen in die Heimrennen in Altenmarkt-Zauchensee: Die Steirerin Conny Hütter feierte ihren fünften Sieg im Weltcup. Auch Raedler, Puchner und Venier in den Top acht. Zum Artikel.

„Sporty Spice“ und so viel mehr: Sängerin Melanie C wird 50

Mit den Spice Girls toppte sie in den 1990ern und 2000ern die Hitparaden. Und Mel C alias „Sporty Spice“ hatte auch Erfolg als Solokünstlerin. Zum Artikel.

Rückkehr zu Verbrennern: Hertz trennt sich von 20.000 Elektroautos

Wegen der hohen Kosten und vielen Schäden nimmt der Autovermieter wieder Verbrennerfahrzeuge statt E-Autos in seine Flotte auf.

Diana Ross modelt für Luxuslabel - mit fast 80 Jahren

Auch mit knapp 80 Jahren steht Diana Ross noch auf der Bühne, jetzt startet die Sängerin außerdem als Model durch. Aktuell ist Ross das Gesicht der neuen Kampagne der Luxusmarke Yves Saint Laurent. In den sozialen Medien regnet es dafür Komplimente. Hier geht es zu den Bildern des Tages.

Welche Filme sich (nicht) lohnen

Zornige Frauen, Bienen, jüngere Lover, Rachegelüste und die Lösung für Schwangerschaftsstreifen: ein Überblick über die Kinostarts der Woche.

Die kalte Jahreszeit bringt nicht nur frostige Temperaturen, sondern auch eine Vielzahl von Kälte-Weisheiten mit sich. So sollen Frauen grundsätzlich schneller frieren als Männer und nasse Haare zur Erkältung führen. Was wirklich stimmt und was Dauermythos bleibt.

