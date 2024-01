In der "Sunken City" auf der Wiener Donauinsel gegenüber der "Copa Cagrana" ist Freitagfrüh ein Objekt in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften an Ort und Stelle, berichtete Sprecher Jürgen Figerl. Gegen 9.15 Uhr war "Brand aus", jedoch war man noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Der Alarm war gegen 8.30 Uhr eingegangen, beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Lokal unmittelbar neben dem "Leuchtturm" in Vollbrand, die Rauchschwaden waren bereits von weitem zu sehen. Da das Objekt auf drei Seiten offen ist, hatten die Einsatzkräfte leichten Zugang. Zwei Löschleitungen wurden unter Atemschutz gelegt, zudem kam ein Wasserwerfer zum Einsatz, so Figerl.

So konnten die Flammen rasch unter Kontrolle gebracht und "Brand aus" gegeben werden. Allerdings wurden noch verschiedene Konstruktionen geöffnet, um Glutnester zu bekämpfen.

Auf der Brandruine war der Name des Lokals zu lesen - "Sansigarden". Die "Sunken City" ist jener Teil der Freizeitmeile, der sich an der Neuen Donau am Inselufer befindet. Bis 2025 soll sie komplett revitalisiert werden, hatte im vergangenen Sommer die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) angekündigt. Das beliebte Erholungsareal wird dann über weniger Gastronomie, aber dafür über mehr konsumfreie Zonen und naturnahe Freiflächen verfügen.